Walter Orioli in libreria con “Teatroterapia”

“TEATROTERAPIA – Prevenzione, educazione, riabilitazione e arte della scena: indicazioni operative” è il nuovo libro di Walter Orioli

Al teatro e la sua valenza riabilitativa il comportamento di inaugurare la nuova collana di Saggistica della giovane realtà editoriale.

Un ulteriore slancio della casa editrice cremasca, a suggellare il raggiungimento del primo anno di attività.

TEATROTERAPIA – Prevenzione, educazione, riabilitazione e arte della scena: indicazioni operative di Walter Orioli

Ad impreziosire il traguardo del primo anno di attività, Gagio Edizioni inaugura una nuova collana dedicata alla Saggistica. Una nuova sfida per la giovane realtà dell’editoria cremasca, che punta ad incontrare sempre di più esigenze, curiosità ed interesse dei lettori. Il lavoro scelto per dare slancio e prestigio a questa nuova iniziativa è quello di Walter Orioli: teatroterapeuta, pittore, viandante, nonché personaggio di spicco del panorama culturale italiano.

Un libro contraddistinto dalla vocazione operativa: una snella parte teorica serve da cornice concettuale propedeutica agli esercizi ed alle esperienze riportate da esperti del settore e studiosi di teatroterapia. La ricchezza di spunti pratici, che costituisce l’unicità del volume, nasce dalla dichiarata volontà dell’autore, Walter Orioli, di fornire strumenti e idee di intervento a tutti coloro che sono attivi nei campi dell’educazione, della cura, della riabilitazione e dell’arte della scena. La teatroterapia, ed il percorso dell’ autore, nascono dalla convinzione condivisa e diffusa che l’attività teatrale sia strumento affascinante ed efficace per favorire la consapevolezza di sé, al fine di rispondere a domande fondamentali per la vita di ogni individuo. Un vero e proprio compendio, adatto a comprendere ed apprezzare il valore di questa disciplina, ma anche uno spunto per ulteriore ricerca grazie alla ricca bibliografia ed al notevole lavoro di studio sul campo che contraddistingue l’opera, testimoniato dalle fotografie di Roberto Motta, Massimo Cangelli e dell’autore stesso.

Walter Orioli, in questa opera, testimonia l’esigenza di raccogliere le esperienze di collaboratori e colleghi, ponendo l’attenzione tra arte teatrale e terapia di gruppo, tra creatività psico-fisica e allestimento scenico, tra funzione educativa e funzione terapeutica del teatro. Un libro adatto e necessario agli operatori del settore, ma uno stimolante punto di partenza per chi volesse avvicinarsi alla materia.

“Non si puo’ piu’ dire che il teatro è una metafora della vita umana: la vita ora è un teatro, il teatro è la vita stessa, nel continuo cambiamento dei ruoli e delle scene, nell’entrare e uscire da recitazioni diverse ogni giorno. Ma la teatroterapia è un’altra cosa.”

Da : TEATROTERAPIA – Prevenzione, educazione, riabilitazione e arte della scena: indicazioni operative.

Scopri di più sul sito dell’editore.