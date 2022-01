Sul Frecciarossa si viaggia in modo sostenibile

Frecciarossa: il piacere di viaggiare in modo sostenibile. Trenitalia dispone di più di cento treni ultraveloci che attraversano l’Italia da Nord a Sud

Il servizio di Alta Velocità Frecciarossa è proprio quello che ti serve per visitare le principali città italiane in modo sostenibile. Infatti, i suoi famosi pendolini ETR 500 ed ETR 1000 si distinguono per la loro tecnologia all’avanguardia, essendo in grado di raggiungere i 400 km/ora. Viaggiare così è meraviglioso.

RENDI IL TUO VIAGGIO SOSTENIBILE CON FRECCIAROSSA

I viaggiatori sono sempre più consapevoli dell’impatto ambientale dei nostri viaggi. Sapevi che la ferrovia è il mezzo di trasporto più sostenibile che esista?

Le ferrovie producono solo l’1% dei gas serra rispetto al 70% delle emissioni causate dal traffico stradale. In particolare, i treni ETR 1000 emettono solo 28 grammi di CO2 per passeggero.

Anche l’elevata efficienza energetica dei treni contribuisce alla loro sostenibilità. Non a caso, è il mezzo di trasporto pubblico che consuma meno elettricità.

Il fatto che i treni non necessitino di pneumatici o parcheggi conferisce loro un innegabile vantaggio ecologico rispetto ad auto, moto e autobus.

ALTRI VANTAGGI DI SCORRERE CON FRECCIAROSSA

Velocità e puntualità: Dimentica le fastidioso imbarco in aeroporto! Il tuo tempo è denaro e, grazie al treno, potrai gestirlo con la massima precisione. I treni ad alta velocità, infatti, consentono di velocizzare gli spostamenti in totale sicurezza.

Prezzo conveniente: Trenitalia è una compagnia ferroviaria che offre molto per molto poco. Un buon esempio di ciò sono le sue molteplici tariffe e sconti, attraverso i quali puoi adattare il tuo viaggio al tuo budget e alle tue esigenze.

Grande comfort: l’ampiezza dei vagoni facilita il trasporto di biciclette, bagagli ingombranti o animali domestici. Inoltre, viaggiare in treno ci permette di sfruttare meglio il nostro viaggio sia per divertirci che per lavorare.

QUESTE LE 5 MIGLIORI CITTÀ ITALIANE DA VISITARE IN TRENO NEL 2022

Trenitalia Frecciarossa dispone di più di cento treni ultraveloci che attraversano l’Italia da nord a sud. Preparati a viaggiare nel 2022 in modo sostenibile al 100%.

Milano. Prosperosa e affascinante, questa città lombarda si distingue per essere la capitale finanziaria d’Italia. Assicurati di visitare i suoi favolosi grattacieli e il teatro della Scala. Roma. La capitale italiana è capace di sedurre i viaggiatori più esigenti con il suo patrimonio storico-artistico. Tra i suoi tesori più iconici ci sono il Colosseo e la Città del Vaticano. Venezia. I tanti incanti della città dei canali ti cattureranno dal primo minuto. La Basilica e Piazza San Marco o il Ponte di Rialto sono solo un piccolo esempio di tutto ciò che questa destinazione può offrirti. Napoli. Questa città del sud attira subito l’attenzione per la sua incomparabile bellezza monumentale. I suoi numerosi castelli, palazzi e chiese ne sono una chiara testimonianza. Lo stesso si può dire della sua squisita gastronomia locale. Firenze. Gli amanti dell’arte rinascimentale hanno un appuntamento imperdibile con questa regione della Toscana. La Galleria degli Uffizi e la Basilica di San Lorenzo sono tra i suoi monumenti più rappresentativi.

Insomma, se sei un viaggiatore fortemente impegnato nella sostenibilità ambientale, Frecciarossa è la tua migliore opzione per scorrere tra le più belle capitali d’Italia. Perché non compri il tuo biglietto adesso?