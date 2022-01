Previsioni meteo 30 gennaio 2022: sole sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 30 gennaio 2022: bel tempo su tutta l’Italia con l’alta pressione e temperature massime in risalita

Il mese di gennaio si avvia alla conclusione con condizioni meteo stabili e soleggiate sull’Italia dopo il rapido passaggio perturbato di inizio weekend. Nella giornata di oggi l’alta pressione tornerà a dominare lo scenario sulla nostra Penisola e avremo cieli sereni o poco nuvolosi, con temperature in aumento specie nelle ore centrali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo un nuovo rapido peggioramento del tempo: nuvole e deboli precipitazioni dall’Emilia Romagna procederanno verso il Centro. Tempo instabile anche sul basso Tirreno con precipitazioni via via più diffuse ma di debole intensità. Martedì soffieranno venti settentrionali sull’Italia e una perturbazione raggiungerà il Sud con neve a quote collinari. Fiocchi bianchi possibili anche al Centro, in particolare su Abruzzo e Molise. Sul resto del Paese avremo un maggiore e più ampio soleggiamento.

Intanto per oggi, domenica 30 gennaio 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con nebbie e nubi basse tra Liguria e Pianura Padana; sereno altrove. Al pomeriggio maggiori aperture, con ancora nuvolosità irregolare sulla Liguria. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora nebbie e nubi basse sui medesimi settori. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con nubi basse specie su Toscana e Umbria; sereno altrove. Al pomeriggio ancora stabilità diffusa con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con nuvolosità in progressivo aumento nel corso delle ore notturne. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

In Toscana tempo asciutto nel corso della giornata con nuvolosità persistente; in serata le condizioni del tempo rimarranno invariate con nubi diffuse.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli in prevalenza soleggiati su tutti i settori. Al pomeriggio atteso qualche innocuo addensamento su Campania, Calabria e isole maggiori. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con maggiori addensamenti sui versanti Tirrenici. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

In Calabria condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli poco nuvolosi su gran parte della regione al mattino e al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni.

Temperature minime in calo al Centro-Sud e massime stabili o in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.