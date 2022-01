“Miei G” è il nuovo singolo di Inder

Il cantautore e producer di origini indiane Inder lancia sulle piattaforme digitali il nuovo singolo “MIEI G” (distribuzione ADA Music Italy)

Scritto, composto e prodotto interamente da Inder, che nella sua musica utilizza soltanto strumenti digitali, “Miei G” è un brano trascinante che racconta una serata di divertimento con i propri amici.

«”Miei G” nasce dall’idea di descrivere una giornata passata in giro in compagnia dei miei amici più stretti – afferma Inder –. La canzone ha forti influenze hip hop, fa ballare e grazie al suo ritmo coinvolge ogni tipo di ascoltatore».

Classe 2001, Inderpreet Singh, in arte Inder, nasce a Nord dell’India, nella regione del Punjab e sin da piccolo mostra una forte passione per la musica e una spiccata predisposizione al canto e al ballo. Nel 2007, all’età di 6 anni, si trasferisce in Italia con i genitori e la sorella maggiore e si ritrova in una realtà completamente diversa, sia culturalmente, sia soprattutto dal punto di vista della lingua. In questo clima di novità, misto a smarrimento e spesso a solitudine, Inder trova sempre più conforto nella musica, che ama cantare, ballare e riprodurre anche attraverso una delle sue altre abilità: il beatboxing. Col tempo, inizia ad allargare i suoi orizzonti musicali e a esplorare altri generi musicali come l’R&B, il Dubstep, la House music e la musica Dance. Contemporaneamente inizia ad appassionarsi alla tecnica compositiva e strumentale, finchè non scopre un software di produzione musicale che dà letteralmente il via a quella che Inder definisce la sua fiaba musicale e il suo percorso come musicista e producer. Questi sono anche gli anni in cui la sua identità di musicista comincia a delinearsi in maniera più netta e Inder identifica nell’hip hop il genere che più lo rappresenta. Ma Inder è un artista a tutto tondo: è appassionato di graffiti, murales e in generale di Street Art, oltre che di cinema. L’arte in generale rappresenta per lui lo sfogo della sua mente in continuo divenire creativo. Quest’anno ha partecipato al talent show “Amici” ideato e condotto da Maria De Filippi, come primo concorrente di origini indiane nella storia del programma. Ha presentato il brano “Gola Secca”, che è diventato virale ancora prima dell’uscita ufficiale, entrando in tendenza su Youtube e superando, con gli hashtag #holagolasecca e #golasecca, milioni di visualizzazioni su TikTok. Il brano è scritto metà in lingua Punjabi e metà in italiano, poiché nella musica di Inder, l’India e l’Italia si incrociano con le loro culture uniche e singolari, creando un sound inedito e unico nel panorama musicale. Dopo la pubblicazione di “Gola Secca”, Inder lancia il nuovo singolo “Miei G”.

