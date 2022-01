“Fai come ti pare” su Rai Movie: la trama del film

La commedia “Fa come ti pare” in prima serata su Rai Movie. La trama del film con Clint Eastwood e Sondra Locke

Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) trasmette, domenica 30 gennaio alle 21.10 “Fa come ti pare”, un film diretto da Buddy Van Horn e interpretato da Clint Eastwood e Sondra Locke. Philo Beddoe, di professione meccanico, si diletta anche come boxeur. Innamorato di Lynne, che si esibisce come cantante nei posti in cui combatte, ha diversi problemi con un gruppo di neonazisti, le Vedove Nere, e con un poliziotto frustrato. Per liberarsi definitivamente di loro, Philo diventa amico di Jack Wilson, quello che dovrebbe essere il suo nuovo avversario.