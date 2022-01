Esce il libro “Violeta” di Isabel Allende

La famosa autrice Isabel Allende con “Violeta” ci consegna ancora una volta una storia suggestiva che esalta ed emoziona

Il nuovo anno ci regala la nuova uscita editoriale Violeta di Isabel Allende, l’autrice cilena ormai amata in tutto il mondo. La protagonista del libro nasce in una notte tempestosa nel 1920, prima figlia dopo cinque turbolenti fratelli. La sua epica vita è forgiata da alcuni dei più grandi eventi della storia: la lotta per i diritti delle donne, l’ascesa e la caduta dei tiranni e due pandemie.

Fin dal principio la vita di Violeta sarà segnata dalla Grande guerra e dall’influenza spagnola sulle coste del Cile. Grazie al padre, la famiglia uscirà indenne da tale crisi solo per affrontarne un’altra, la Grande depressione. Il racconto attraverso gli occhi di una donna che attraversa un secolo di sconvolgimenti con passione, determinazione e senso dell’umorismo, Isabel Allende ci consegna ancora una volta una storia suggestiva che esalta ed emoziona.

L’autrice di successo è da sempre apprezzata soprattutto per il suo leggendario romanzo La casa degli spiriti. Violeta esce per la Feltrinelli il 3 febbraio 2022, collana I narratori, al prezzo di 20 euro, 336 pagine.

Link acquisto Feltrinelli: https://www.lafeltrinelli.it/violeta-libro-isabel-allende/e/9788807034800