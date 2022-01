“Amare male” è la nuova canzone di Alis Mata

Si intitola “Amare male” il nuovo singolo della cantautrice Alis Mata: il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali

Brano pop, intimo e malinconico, Amare Male è il nuovo lavoro firmato dalla cantautrice Alis Mata che anticipa l’EP in uscita il prossimo anno dal titolo Alice guarda direttamente la luna.

Ingredienti: Il posto più freddo de I Cani, L’ultima notte al mondo di Tiziano Ferro, una voce femminile, una drum machine, degli archi, un amore finito, il tema dell’anoressia. Mischiare fino ad ottenere un impasto uniforme e versare in una teglia su una base di pianoforte. Lasciar cuocere il dramma così ottenuto per qualche mese in forno a 180 gradi: otterrai Amare male di Alis Mata, la ballata adatta a boomer nostalgici e adolescenti disperati. Da servire calda in una notte d’inverno.

BIO:

Non c’è bisogno di essere pesanti per scrivere canzoni tristi: Alis Mata canta, con leggerezza e femminilità, le ansie che opprimono la sua generazione e della decadenza della società moderna, alternando sonorità pop ad atmosfere intime e delicate. Il progetto nasce nel settembre 2020, e in un anno accumula quattro singoli e circa 25 date live in giro per l’Italia e in streaming, in diverse formazioni. Un anno di soddisfazioni e ricerca che trova la sua dimensione proprio nei live, punto di partenza per le nuove sonorità proposte nel prossimo singolo, e l’EP Alice guarda direttamente la luna, in uscita a Febbraio 2022.