Tiziano Ferro annuncia l’uscita del nuovo album

Arriva l’11 novembre il nuovo album di Tiziano Ferro. Ad annunciarlo ai fan è lo stesso cantautore che, solo qualche mese fa, ha festeggiato 20 anni di carriera. Il progetto – che, invece, uscirà a 3 anni da “Accetto Miracoli” – si intitola “Il mondo è nostro”. Titolo che è quasi una dichiarazione di intenti per l’anno appena iniziato e un augurio che l’artista fa ai suoi fan. E nel post annuncio Tiziano, non a caso, scrive: “Prendiamoci il 2022”. Il lavoro è l’ottavo disco di inediti del 41enne e, al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli.

Tiziano in tour

Tiziano Ferro, lo scorso dicembre, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha annunciato il nuovo calendario del tour che lo vedrà protagonista nel 2023. Le date erano, originariamente, previste per il 2020 ma il perdurare dell’emergenza Coronavirus non ha permesso al cantautore e Live Nation di mantenere l’impegno.

7 giugno 2023 Lignano Sabbiadoro Stadio G. Teghil

11 giugno 2023 Torino Stadio Olimpico

15 giugno 2023 Milano Stadio San Siro (biglietti validi: 5 giugno 2020 / 15 giugno 2021)

17 giugno 2023 Milano Stadio San Siro (biglietti validi: 6 giugno 2020 / 18 giugno 2021)

18 giugno 2023 Milano Stadio San Siro (biglietti validi: 8 giugno 2020 / 19 giugno 2021)

21 giugno 2023 Firenze Stadio Franchi

24 giugno 2023 Roma Stadio Olimpico (biglietti validi: 15 luglio 2020 / 9 luglio 2021)

25 giugno 2023 Roma Stadio Olimpico (biglietti validi: 16 luglio 2020 / 10 luglio 2021)

28 giugno 2023 Napoli Stadio Diego Armando Maradona

1° luglio 2023 Bari Stadio San Nicola

Stadio San Nicola 4 luglio 2023 Messina Stadio San Filippo (biglietti validi: 27 giugno 2020 / 3 luglio 2021)

8 luglio 2023 Ancona Stadio Del Conero

11 luglio 2023 Modena Stadio Braglia

14 luglio 2023 Padova Stadio Euganeo