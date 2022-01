Scirocco online con il nuovo videoclip

Fuori il videoclip del singolo “Per non scomparire” di Scirocco, disponibile per Futura Dischi e inserito nella playlist editoriale “Scuola Indie” di Spotify

È online il video di PER NON SCOMPARIRE, ultimo singolo di SCIROCCO disponibile per Futura Dischi e inserito nella playlist editoriale “Scuola Indie” di Spotify.

Per non scomparire parla di musica, nelle sue forme più velate e delicate. Arte che nasce dai bambini che giocano a rompersi le ossa, dalle cicche nella cenere, dalla voglia di gridare, dal vuoto acustico dei luoghi che prima risuonavano costantemente, dalla domata inarrestabilità del mondo. Un pop costellato di venature rock che emergono dai giri di chitarra elettrica e accompagnano il ritornello, contribuendo ad intensificare un grido controverso d’amore per la musica, che nel suo percorso, dall’emittente al destinatario, si permea degli elementi della vita di cui la musica stessa è composta, e in cui la musica stessa si crea e sopravvive, per non scomparire.

CREDITS

Girato da Raffaele Aquilante tra il Porto e la provincia a Nord di Napoli.

Direzione artistica: Afraid Studio

BIO

Scirocco è il vento. Scirocco è nel mezzo di una relazione conflittuale con le onde: le accarezza ma vuole domarle. Classe ’99 dalla provincia di Napoli, Luca D’Agostino – in arte Scirocco – nasce musicalmente come colonnista per cortometraggi per poi entrare dal 2018 nel mondo del cantautorato. È così che inizia un percorso che vede la pubblicazione di alcuni singoli, tra cui il più recente, MINE, che gli vale l’entrata e la copertina della playlist Scuola Indie di Spotify, l’inserimento in New Music Friday e in Indie Italia e la permanenza per dieci giorni nella Viral – 50 in Italia. “Per non scomparire” è il quarto singolo edito da Futura Dischi.