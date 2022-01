La Rete Psy*CO*Re pubblica “Verso la maturità psichedelica. Interventi selezionati dalle edizioni 2019 e 2020 degli Stati Generali della Psichedelia in Italia”

L’antologia raccoglie una serie di interventi selezionati dalle edizioni 2019 e 2020 degli Stati Generali della Psichedelia in Italia, organizzati e promossi dal network Psy*Co*Re (Multidisciplinary Italian Network for PSYchedelic and COnsciousness REsearch). L’obiettivo primario dei due eventi, come anche di questo stesso volume, è di fare il punto, in ambito italiano, sugli studi e sulle iniziative relative agli stati modificati di coscienza e alle scienze della mente in relazione all’utilizzo delle sostanze enteogene. La raccolta punta ad avvicinare il mondo della ricerca con il pubblico generalista, avviando un ponte informativo tra gli addetti ai lavori e chiunque sia interessato, a vario titolo, a conoscere questi percorsi. Gli interventi offrono indicazioni per avviarsi alla fase successiva del cosidetto “rinascimento psichedelico” emerso negli ultimi anni.

Curatori e autori: Psy*Co*Re (Multidisciplinary Italian Network for PSYchedelic and COnsciousness REsearch – da pronunciare in latino PSICORE) è il network costituito nel 2019 in Italia, a Torino, ma con vocazione internazionale, che riunisce tutte quelle realtà che si occupano a vario titolo e con diversi approcci di “stati modificati di coscienza” nell’uomo, con un’attenzione particolare alle finalità di promozione della salute e degli aspetti etici che ne conseguono. Vi partecipano ricercatori, psichiatri, psicoterapeuti, scrittori, studenti, artisti e semplici cittadini interessati a condividere e diffondere la ricerca scientifica, le analisi socio-culturali e gli altri aspetti relativi agli stati non ordinari di coscienza.

Curatori: Alessandro Novazio e Bernardo Parrella

Pagine: 248 prezzo: 15 euro