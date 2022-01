I telai CyBro saranno al Bespoked Bicycle Show

CyBro, azienda di Bassano del Grappa, sarà con i suoi telai ad Harrogate, in Gran Bretagna, dal 15 al 17 ottobre per il Bespoked Bicycle Show

Non c’è stato il tempo di godersi il premio ricevuto agli Eurobike Awards, che Cybro Industries è già pronta per la prossima fiera, il Bespoked Bicycle Show di Harrogate, Gran Bretagna. L’azienda di Bassano del Grappa (VI) sarà infatti presente allo show inglese dedicato ai telaisti per dare sfoggio delle proprie creazioni.

All’inizio di settembre, il lavoro della neonata compagnia CyBro Industries è stato subito riconosciuto alla prestigiosa fiera internazionale Eurobike in Germania, con l’innovativo “CBP” (CyBro Belt Pass) che è stata premiata nella sezione delle migliori componenti. In Inghilterra, quindi, l’obiettivo dell’azienda è quello di continuare un processo di internazionalizzazione che è partito sotto i migliori auspici.

Artigianalità e tecnologia, tradizione tipica del Made in Italy e innovazione, con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale: CyBro parte da questo per creare e modellare le sue biciclette di fascia premium e high tech, con il carattere distintivo che sono tutte personalizzabili a seconda delle esigenze del cliente.

È sul mercato con sette modelli di bicicletta: un pista-criterium, una city bike muscolare ed elettrica, un touring per escursioni fuori città, un corsa, un gravel, una MTB hardtail e una e-MTB biammortizzata. Il carattere distintivo è proprio il telaio, progettato completamente su misura per il cliente dopo un attento studio biometrico del ciclista. Sono necessarie diverse misure della persona per cucire sartorialmente il telaio ed è questo fattore il tratto distintivo di CyBro.

“Una fiera dedicata ai telaisti ci affascina molto – ha spiegato Alessandro Graser (ceo) -. Per questo abbiamo deciso di andare ad Harrogate per il Bespoked e confrontarci con i migliori al mondo. Porteremo le nostre creazioni con le congiunzioni ricavate a CNC e i nostri telai fasciati. Siamo sicuri che sarà una grande esperienza e ci darà modo di crescere”.