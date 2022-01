Chi è Manuel Franjo, il ballerino che debuttò a Fantastico 5

Chi è Manuel Franjo, che ha debuttato in tv come ballerino a Fantastico 5 insieme a Heather Parisi dopo essere scoperto da Franco Miseria

Manuel Franjo ha debuttato in tv come ballerino a Fantastico 5 insieme a Heather Parisi dopo essere scoperto da Franco Miseria in una audizione a New York City. Il suo successo continuò a Sanremo come primo ballerino di Patty Brard (presentatrice insieme a Pippo Baudo dell’edizione del 1985). In quel periodo firmò con Franco Miseria e Silvio Testi per registrare e creare il suo primo album come cantante. Nello stesso periodo Pippo Baudo voleva affiancare un ballerino a Lorella Cuccarini per Fantastico 6 e Franco Miseria gli propose Manuel Franjo. Fu subito scelto per la prestigiosa trasmissione e l’artista venezuelano ebbe modo anche di presentare il suo disco.

Il successo arrivò e, subito, dalla prima puntata divennero la coppia più amata dal pubblico Italiano. Manuel Franjo diventò l’idolo delle giovani ragazze…

Dopo l’ultima puntata il 6 Gennaio 1986, Le carriere di Manuel Franjo e Lorella Cuccarini si separarono, Manuel Franjo continuò ad avere successo girando l’Italia e partecipando a diverse trasmissioni televisive dove promuoveva il suo album “I Need Love”.

In seguito incontrò il regista Salvatore Nocita che gli propose un ruolo di Lovati nella serie televisiva I Promessi Sposi dove scopri la passione per la recitazione.

Cominciò a studiare recitazione al Duse di Roma con Francesca de Sapio, decise di tornare a New York per continuare i suoi studi e come ballerino, cantante, coreografo e modello. Infatti, fu scelto come protagonista per il videoclip del singolo di Samantha Fox (Hurt Me! Hurt Me!) But the Pants Stay On.

Nella Grande Mela conosce il musicista e produttore Joseph Baldassare e riscopre le sue radici culturali nel Venezuela e Spagna scrivendo insieme a lui canzoni che sono diventate successi internazionali come “Solo por tu Amor” e “Tiempo” raccolte in un album intitolato “Solo por tu Amor”. Manuel Franjo oggi vive tra Madrid e Roma.