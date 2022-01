Su Rai Movie “Operation Finale”: la trama del film

“Operation finale”, in onda in prima serata su Rai Movie, è l’ultimo film della programmazione “Una settimana per non dimenticare”: la trama

L’ultimo film dedicato alla Shoah, per la programmazione di Rai Movie nella settimana in cui ricorre il Giorno della Memoria, è “Operation Finale”, in onda venerdì 28 gennaio alle 21.10. Racconta l’operazione che portò alla cattura, in Argentina, di Adolf Eichmann, fra i principali responsabili della famigerata “Soluzione Finale”, per poterlo sottoporre allo storico processo che ne sancì la colpevolezza. Il film, diretto da Chris Weitz, è basato sulla vera storia di come un gruppo di agenti segreti israeliani individuarono e arrestarono il famigerato ufficiale delle SS. Nel cast Oscar Isaac, Ben Kingsley, Mélanie Laurent, Peter Strauss, Nick Kroll e Lior Raz.