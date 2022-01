“Oscure presenze A Cold Creek” su Rai 4: la trama del film

Venerdì da brividi in prima serata su Rai 4 con il film “Oscure presenze A Cold Creek” con Dennis Quaid e Sharon Stone

Una prima serata all’insegna del brivido quella di venerdì 28 gennaio su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) con il film “Oscure presenze a Cold Creek”, piccolo cult del genere thriller che vanta un cast ricchissimo comprendente Dennis Quaid, Sharon Stone, Kristen Stewart, Juliette Lewis, Stephen Dorff e Christopher Plummer. Il film diretto dal candidato al premio Oscar Mike Figgis (Via da Las Vegas), in onda alle 21.20, racconta l’inquietante vicenda della famiglia Tilson che si trasferisce da New York al maniero di Cold Creek, acquistato per una cifra irrisoria.

Mentre procedono i lavori di ristrutturazione, Cooper Tilson scopre che Cold Creek è legato a un passato sanguinoso e misterioso che ha visto la tragica morte di buona parte dei membri della famiglia Massie, che vi ha abitato per generazioni. A complicare la situazione ci pensa Dale Massie, ultimo discendente della famiglia ex-proprietaria di Cold Creek, appena uscito di prigione e ora intenzionato a reclamare la proprietà. Avvalorato da una location suggestiva capace di creare un’efficace atmosfera, il film coglie la lezione di tanta letteratura gotica e la convoglia in una trama thriller avvincente e ricca di colpi di scena.