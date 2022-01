Miriana Vitulli in libreria con un nuovo romanzo

Fuori il nuovo romanzo della scrittrice napoletana Miriana Vitulli, già attivista culturale e insegnante, al suo terzo libro pubblicato

Pubblicato dalla casa editrice torinese Land Editore, è fuori il nuovo romanzo della scrittrice napoletana Miriana Vitulli, già attivista culturale e insegnante, ora al suo terzo romanzo pubblicato. Un libro intenso e viscerale che affronta un lungo viaggio nei sentimenti di due protagonisti appartenenti alla Napoli bene alle prese con una crisi di coppia apparentemente insanabile, segreti mai svelati e un protagonista molto, molto particolare… il munaciello.

Romanzo di respiro nazionale, viene però arricchito da Vitulli con un elemento tipico del folclore napoletano: il munaciello è una figura al tempo stesso mitica e inquietante, che risveglia nel cuore dei napoletani (e presto anche in quello dei lettori di tutt’Italia) ricordi legati a un passato ormai remoto, fatto di superstizione e fatalismo – ma anche di genuinità.

Tutta la pioggia del cielo, la trama

Un romanzo intenso, che colpisce dritto allo stomaco.

Amo Claudia perché:

quando ho fatto l’amore con lei mi è sembrato di rinascere dalle ceneri.

Non amo più Claudia perché:

Non sorride più, non ride più. Ha smesso di farlo improvvisamente.

Accade tutto in una notte: la nascita di un amore, lo scoppio di una passione dirompente, e infine il disastro e quello che trascina con sé: la consapevolezza di poter perdere per sempre l’amore della propria vita.

Mattia sa bene quanto il tempo possa essere inclemente – quanto tutto possa accadere all’improvviso, senza alcuna spiegazione logica. Si è innamorato di Claudia semplicemente guardandola negli occhi… e nella stessa maniera, in una notte di alcuni anni dopo, ha buttato tutto all’aria a causa uno stupido errore.

Sarà sempre nell’arco di una notte che Mattia, grazie alla presenza di un essere tanto misterioso quanto inquietante, rivivrà la sua intera vita con Claudia, percorrendo a ritroso la storia di un amore tanto grande quanto doloroso.

Un romanzo che scava nella profondità della vita di coppia, senza risparmiarsi e senza fare sconti.

Miriana Vitulli, la biografia

Scrittrice napoletana, ha il cuore nostalgico di epoche mai vissute, ma di cui ha acquisito l’eredità grazie a nonni, genitori e sorelle maggiori. Legge da quando ha memoria, scrive da quando ha capito che le piaceva rileggere le fantasie che la sua mente compiva. Nel tempo libero calpesta il parquet più bello del mondo: il palcoscenico. Canta e recita in una compagnia teatrale amatoriale, che per lei è una seconda famiglia. La passione per i libri l’ha spinta a cercarne sempre di più e a oggi cura una collana editoriale. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo romanzo “Se ci sei, non ho paura” con la Dark Zone Edizioni. “Tutta la pioggia del cielo” (Land Editore, 2021) è il suo terzo libro.