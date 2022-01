Gelosia: quando è troppa minaccia la relazione

Una forte gelosia impedisce lo sviluppo della relazione e la trasforma in una prova per entrambi i partner. parlano gli psicologi

Gli psicologi credono che i bambini comincino a sperimentare la gelosia e l’amore più o meno nello stesso periodo. Alcuni sopprimono il sentimento negativo, mentre altri lo coltivano con doloroso godimento. Le persone che non imparano a gestire la gelosia durante la crescita non riescono a costruire relazioni forti e a creare una famiglia soddisfacente.

Una persona sperimenta la gelosia prima di iniziare a camminare. Il desiderio di possesso indiviso dei genitori, dei giocattoli, dei dolci è naturale per i bambini. Quando si invecchia, il sentimento di possessività si estende ad altre persone. Proviamo sentimenti spiacevoli quando un insegnante a scuola elogia un altro studente o quando a una ragazza piace un altro ragazzo.

Il potere della gelosia è insito nella personalità di un bambino, ma anche l’educazione gioca un ruolo importante nel controllo di questo sentimento. Se i genitori assecondano i capricci dei loro figli, il loro egoismo aumenterà ed è destinato a manifestarsi in età adulta. Un uomo che è stato viziato come un bambino viziato dall’attenzione, non permette nemmeno il pensiero di privacy del suo partner e il rapporto diventa un tiranno geloso.

I sospetti ingiustificati di infedeltà possono anche apparire per la prima volta in età adulta. In questo caso, la gelosia non è dovuta a un’educazione sbagliata, ma ad altri motivi:

Complesso di inferiorità. I gelosi sono troppo dolorosi per percepire i propri difetti e hanno paura di essere peggiori di quelli che li circondano. Naturalmente, la comunicazione del partner con i membri del sesso opposto è percepita molto negativamente.

Infedeltà gelosa. Ha rotto un tacito giuramento di fedeltà e crede che il partner possa rinunciare altrettanto facilmente ai suoi impegni. A volte la gelosia è dovuta al desiderio di giustificarsi dimostrando che anche l’altra metà ha sbagliato.

Mancanza di attenzione da bambino. Non avendo ricevuto abbastanza amore e cura dai genitori, la persona cerca di recuperare ciò che si è perso nella relazione. Il desiderio del partner di passare del tempo lontano viene percepito come un tradimento e causa gelosia.

– Paura di essere soli. L’uomo geloso teme di non riuscire a trovare una compagna decente dopo la rottura. Perciò, cerca di legare più fortemente a sé il suo amante.

– Paura di perdere il suo compagno. A volte il troppo amore provoca una gelosia irrazionale. La paura della separazione provoca azioni avventate che danneggiano la relazione.

– Sfida al partner. Per alcune persone, flirtare è un elemento essenziale della comunicazione. Sono abituati a flirtare con gli altri senza l’intenzione di essere più intimi. Spesso, queste persone non si rendono nemmeno conto che fanno soffrire la persona che amano.

– Alcolismo. Le bevande alcoliche disturbano il normale funzionamento del cervello, il che può portare a dubbi irrazionali sulla fedeltà del partner.

La forma più grave di gelosia è considerata patologica. Si verifica in persone che soffrono di disturbi mentali e dipendenza da droghe.

L’uomo che sperimenta la gelosia patologica è pericoloso per gli altri. In uno scatto d’ira, possono causare lesioni gravi o addirittura mortali.

La gelosia patologica è una grave malattia mentale che deve essere trattata. Provoca l’ossessione che il partner abbia una relazione sessuale con un’altra persona. Nella maggior parte dei casi, i sospetti della persona gelosa sono infondati.

I medici ritengono che la gelosia patologica possa essere equiparata al disturbo delirante o alla mania di persecuzione. I sospetti di infedeltà, che provocano uno scoppio di aggressività, sono comuni nelle persone con le fasi iniziali della schizofrenia e della psicosi. Il disturbo è anche regolarmente diagnosticato nei tossicodipendenti.

A differenza di altre forme del sentimento, la gelosia patologica non può essere trattata in modo indipendente. Un uomo o una donna che soffre di questo disturbo deve assolutamente vedere un medico. Una terapia adeguata può aiutare a far fronte ai pensieri ossessivi e mantenere una relazione normale.