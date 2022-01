Erre su YouTube con il video di “Venerdì”

Online il video ufficiale di “Venerdì” il nuovo singolo di Erre: la clip nasce da un’idea dello stesso Erre e vede tra i protagonisti l’influencer Roberta Zacchero

È online il video ufficiale di “VENERDÌ”, il nuovo singolo di ERRE (distribuzione ADA Music Italy – http://ada.lnk.to/Venerdi), che arriva dopo il debutto con i brani “Orgasmi” e “Salsa di soia”. Il brano, appena pubblicato, è subito entrato nelle playlist New Music Friday, Scuola Indie e Generazione Z di Spotify.

Il videoclip, diretto da Sebastiano Fernandez e prodotto da One Shot Agency, vede la partecipazione dell’influencer Roberta Zacchero. Nato da un’idea dello stesso Erre, il video racconta attraverso situazioni ironiche e divertenti, le dinamiche di una giovane coppia. Il videoclip è disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=pJH-cjB5xBY.

“Venerdì”, scritto dallo stesso Erre e prodotto da Alessandro Gemelli, è un pezzo pop che con spensieratezza racconta quanto un incontro possa cambiare la nostra vita, anche nei gesti più semplici di tutti i giorni.

Erre spiega il brano così: «“Venerdì” è una canzone che parla di una relazione, senza però riferirsi direttamente a un rapporto d’amore. Ognuno ci si può immedesimare come vuole e avere delle abitudini, a volte assurde o imbarazzanti, nella propria vita quotidiana di cui non riesce a fare a meno. Arriva però un momento in cui cambia tutto e la canzone parla proprio di quello che succede quando incontri qualcuno che sconvolge la tua routine».

Erre, cantautore con la testa tra le nuvole, si approccia al mondo della musica a 13 anni trovando col tempo la sua direzione artistica nel pop. Contraddistinte da una scrittura parecchio intima le sue canzoni parlano d’amore nelle sue varie forme ed imprimono nella mente dell’ascoltatore immagini nitide e ben definite rendendogli facile la possibilità di immedesimarsi.