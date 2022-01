“Triple Threat – Tripla minaccia” su Rai 4: la trama del film

Prima serata d’azione su Rai 4 con “Triple Threat – Tripla minaccia”: la trama del film con i campioni di arti marziali del grande schermo

Per il ciclo di film d’azione, Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) propone giovedì 27 gennaio alle 21.20 l’adrenalinico “Triple Threat – Tripla minaccia”, incredibile action movie che riunisce i maggiori campioni di arti marziali del grande schermo in un unico film. Tony Jaa, Scott Adkins, Iko Uwais e Tiger Chen sono i protagonisti di una storia mozzafiato che vede un team di mercenari professionisti assoldati per proteggere la figlia di un milionario da una squadra di spietati assassini. In cabina di regia c’è lo specialista in cinema d’azione Jesse V. Johnson (Savage Dog – Il selvaggio, Avengement – Missione vendetta) per una spettacolare co-produzione tra Thailandia, Cina, Stati Uniti e Francia.