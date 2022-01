The Kardashians è in arrivo su Disney+

Arriva in streaming The Kardashians: la celebre famiglia pronta per un nuovo reality,ecco dove guardarlo e i primi dettagli sullo show

Nel 2022 inizia il countdown di una nuova serie. The Kardashians sta arrivando su Disney+. A sei mesi dalla messa in onda sull’ultimo episodio di Al passo con i Kardashian, la celebre famiglia Kardashian/Jenner torna con nuovo show per portare il pubblico in un viaggio inedito e intimo nelle vite di Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloe Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner.

Il divorzio tra Kim e Kanye West, la seconda gravidanza di Kylie Jenner e il fidanzamento di Kourtney con Travis Barker questi sono solo alcuni dei momenti che saranno raccontati nella nuova serie. Molto probabilmente non si parlerà della relazione di Kim con Pete Davidson perché lo show, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stato girato molto prima che tra i due scoppiasse l’amore. Ma quando si parla dei Kardashian il colpo di scena è dietro l’angolo.

IL TEASER TRAILER

Ben Winston, socio della Fulwell 73, è l’executive producer insieme a Emma Conway e Elizabeth Jones, mentre Danielle King è showrunner ed executive producer.