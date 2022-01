Quirinale, quarto giorni di votazioni in diretta: si assottiglia la rosa dei nomi

La corsa al Quirinale entra nel vivo con la quarta votazione di oggi: la diretta. Salvini-Meloni lavorano su Belloni. Dopo vertice centrosinistra tramonta ipotesi Casini

Oggi è la quarta giornata di votazioni per l’elezione del Presidente della Repubblica. A partire da oggi, il quorum si abbassa a 505: basterà la maggioranza assoluta per scegliere il nuovo Capo dello Stato. Ieri i nomi più votati sono stati quello di Sergio Mattarella (125 preferenze) e quello di Guido Crosetto (114). Il voto è in corso dalle ore 11.

Al termine del vertice mattutino tra i leader, riferisce l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), il centrodestra ha fatto sapere che oggi si asterrà dalla votazione e ha dato la propria disponibilità a “votare un nome di alto valore istituzionale”. I leader si troveranno per un nuovo vertice alle 19. Dal canto suo, il centrosinistra ha riconfermato la volontà di votare scheda bianca e si è detto pronto a un “confronto per la ricerca di un nome condiviso super partes”

13.30 – LETTA IN AULA ATTORNIATO DALLA MINORANZA DEM: COLLOQUI CON GUERINI E LOTTI

Si tratta a oltranza, anche nell’aula della Camera dove il segretario del Pd Enrico Letta è entrato accompagnato dal presidente di Noi con l’Italia, Maurizio Lupi. Ma il dialogo più fitto Letta lo ha avuto con il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. E poco prima con Luca Lotti. Si tratta di esponenti di vertice della minoranza dem, Base riformista, punto di riferimento di molti parlamentari. Poco prima di essere chiamato a votare, Letta si è alzato e, portandosi entrambe le mani alla mascherina, ha fatto il cenno del silenzio prima di invitare i colleghi alla calma.

13.29 – MARCUCCI: “CENTRODESTRA METTE A RISCHIO ISTITUZIONI”

“La non partecipazione al voto del centrodestra sembra un terribile atto di sfiducia nei confronti dei loro grandi elettori. Le loro divisioni stanno mettendo a rischio la tenuta istituzionale del Paese. Creare sfiducia nelle istituzioni non aiuta soluzioni adeguate. Il commissariamento della politica non può essere la via di uscita. Salvini ragioni”. Così il senatore Pd Andrea Marcucci uscendo dalla Camera dopo le votazioni per il Colle.

13.26 – DI MAIO: “BELLONI? NON BRUCIAMO NOMI”

“Belloni? Non giochiamo a bruciare nomi per favore. Fateci lavorare e arriviamo all’obiettivo”. Così Luigi Di Maio entrando alla Camera. “Entro quando? Il minor tempo possibile”, aggiunge.

13.18 – FREGOLENT (IV): “CASSESE CANDIDATO STRAORDINARIO”

“È necessario fare in fretta, smettere con l’inutile giostra e dare al Paese un presidente della Repubblica di alto profilo. Se l’ipotesi di candidatura del professor Cassese fosse confermata ci troveremmo in presenza di un candidato straordinario e di una figura di altissimo valore che potremmo votare tutti con entusiasmo”. Lo dichiara Silvia Fregolent, componente dell’ufficio di presidenza del Gruppo di Italia Viva alla Camera.

13.06 – SALVINI-MELONI LAVORANO A CANDIDATURA BELLONI

Matteo Salvini, a quanto apprende la Dire, avrebbe fatto il nome di Elisabetta Belloni a Giorgia Meloni, una scelta apprezzata dalla leader di Fratelli d’Italia. Un nome che non entusiasma gli alleati centristi che preferirebbero puntare su Pier Ferdinando Casini.

13.05 – M5S, BIANCA CON ‘LIBERTÀ DI COSCIENZA: MOLTI VOTANO MATTARELLA

I vertici del M5s hanno dato indicazione di voto per scheda bianca ma lasciando anche la possibilita’ di esprimersi in liberta’ di coscienza. Lo si apprende da fonti M5s. A quanto apprende la Dire da fonti parlamentari pentastellate, non solo i senatori ma anche molti deputati oggi stanno votando Sergio Mattarella.

12.50 – TOTI: “DOMANI BISOGNA SCEGLIERE O ME NE TORNO A CASA”

“Domani bisogna scegliere, ci sono tante personalità in campo, tutte pregevoli, scegliamo quella su cui i partiti sono più d’accordo e votiamo, altrimenti me ne torno a casa e mi chiamano quando hanno deciso perché ho da lavorare. Non bisogna essere semplificatori né populisti, il minuetto della democrazia prevede anche questo ma c’è un limite, considerando anche che siamo in una pandemia”. Così il presidente della Liguria Toti a Radio Capital sull’elezione del presidente della Repubblica.

12.29 – NENCINI (PSI): “BELLONI? NON VIVIAMO IN UNA DEMOCRAZIA DIMEZZATA”

“Un profilo esemplare, quello di Elisabetta Belloni, peccato che ricopra la funzione di capo dei servizi segreti, ruolo che tra l’altro dipende direttamente dal capo del governo. Mi hanno chiesto se la ritenessi una buona candidata al Quirinale. Ho risposto che non viviamo in una democrazia dimezzata o in uno stato autoritario. Il capo dei servizi segreti, chiunque sia, non può assurgere a ruoli istituzionali per inadeguatezza della funzione e potenziale potere di condizionamento, tantomeno può concorrere ai vertici dello Stato. Un’Italia che percorresse strade sudamericane o emulasse la Russia di Putin tradirebbe la sua storia repubblicana è lo spirito della costituzione”. Così in una nota il senatore del Psi Riccardo Nencini (gruppo IV-Psi).

12.05 – SALVINI – “NO A PROVE DI FORZA. RENZI ARRABBIATO? PROPONGA UN NOME”

“Le prove di forza non ci interessano. Noi le proposte le abbiamo fatte e speriamo di arrivare a un nome il prima possibile, chiediamo di accelerare”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando alla Camera. L’astensione del centrodestra alla quarta votazione è “per evitare scontri”, “non voglio un candidato bandiera, vorrei un candidato o una candidata buona. Sono ottimista”, ha aggiunto.

“Renzi arrabbiato? Faccia una proposta – ha aggiunto Salvini -, noi lo abbiamo fatto dagli altri non ne arriva neanche una. Cassese? Io sto lavorando nell’ambito del centrodestra”.

12.04 – CIRIANI (FDI): “CASSESE? NE POSSIAMO DISCUTERE”

“Oggi abbiamo aderito alla richiesta di non partecipare al voto ma lo abbiamo fatto senza entusiasmo. Questo perché riteniamo che una soluzione condivisa si possa trovare, ma noi sono giorni che proponiamo voti che puntualmente non vengono raccolti. Cassese? Diciamo che quello che non va bene è la pretesa del centrosinistra di imporre uomini di partito come Casini. Si può invece discutere su chi non ha un profilo ben definito come Cassese”. Lo ha detto il capogruppo Fdi al Senato Luca Ciriani parlando alla Dire in Transatlantico.

11.20 – ALTERNATIVA: “DA OGGI NOSTRO CANDIDATO È DI MATTEO”

“Nel ringraziare il Professor Maddalena per aver accolto la candidatura alla Presidenza della Repubblica, siamo lieti e onorati d’aver sostenuto con forza il suo nome per ben tre votazioni. Mentre la maggioranza parlamentare votava scheda bianca, noi abbiamo proposto un giurista d’altissimo profilo e attorno ad esso abbiamo raccolto il consenso di tanti parlamentari. Oggi, anche considerato il suo espresso desiderio di fare un passo indietro, abbiamo deciso di proporre un altro candidato che siamo certi potrà raccogliere altrettanta stima e consenso. A partire da oggi il nostro candidato sarà il magistrato Nino Di Matteo. Una figura che così come Maddalena rappresenta a pieno i valori di difesa delle istituzioni e si pone a presidio della legalità contro tutte quelle forze che cercano da sempre di sovvertirla. Confidiamo che questo nome possa raccogliere un largo consenso tra tutti i grandi elettori che ancora oggi credono nei principi e nei valori più sacri a tutela della Costituzione e della Democrazia”. Lo affermano i parlamentari di Alternativa e i parlamentari indipendenti del Gruppo Misto.

11.06 – AL VIA LA QUARTA VOTAZIONE

È iniziato nell’aula della Camera il quarto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica. In questa votazione il quorum richiesto è la maggioranza assoluta del plenum.

11.05 – DOPO VERTICE CSX CASINI IN CALO, RESTANO DRAGHI E MATTARELLA BIS

A quanto si apprende, dopo la riunione del centrosinistra esce dalla rosa di nomi per il Quirinale il nome di Pierferdinando Casini, osteggiato da M5s e sinistra. Restano come le ipotesi più probabili Mario Draghi e il bis di Sergio Mattarella.

10.51 – AZIONE E +EUROPA INSISTONO SU CARTABIA

“Dopo le prime tre votazioni, l’elezione del Presidente della Repubblica è ancora in alto mare. Lo stallo ogni giorno che passa è più pericoloso, per un paese che ha bisogno di istituzioni solide e credibili. Per questo i grandi elettori di Azione e +Europa anche oggi daranno il loro voto a Marta Cartabia”. È quanto si legge in una nota della federazione Libdem che questa mattina ha riunito i suoi Grandi Elettori. “Ci auguriamo che il metodo del confronto, che noi avevamo invocato settimane fa, porti finalmente risultati all’altezza della situazione, garantendo al tempo stesso una figura alta e competente per il Colle e – cosa altrettanto importante – assicurando continuità all’azione del Governo che deve tutelare la crescita economica minacciata dall’inflazione, assicurare al nostro Paese le risorse del Next Generation Eu e proteggere i cittadini dalla pandemia”, conclude la nota.

10.49 – ALLE 19 NUOVO VERTICE DI CENTRODESTRA

È convocato per le 19 un nuovo vertice di centrodestra per fare il punto sull’elezione del presidente della Repubblica.

10.43 – CENTROSINISTRA: “DISPONIBILI AL CONFRONTO, OGGI SCHEDA BIANCA”

“Coerentemente con quanto chiesto e fatto nei giorni scorsi, riconfermiamo la nostra immediata disponibilità ad un confronto per la ricerca di un nome condiviso super partes, in grado di rappresentare tutti gli italiani. Nel frattempo in questa votazione voteremo scheda bianca”. Così M5s, Pd e Leu in una nota congiunta.

10.38 – IL CENTRODESTRA OGGI SI ASTERRÀ

“Il centrodestra ha deciso di proporre la disponibilità a votare un nome di alto valore istituzionale. Per consentire ai grandi elettori di tutti i gruppi di superare veti e contrapposizioni – e convergere per dare all’Italia un nuovo Presidente della Repubblica – la coalizione ha deciso di dichiarare il proprio voto di astensione nel voto odierno. Il centrodestra è pronto a chiedere di procedere domani con la doppia votazione”. Così in una nota al termine del vertice del centrodestra.

Al vertice di questa mattina a Montecitorio, iniziato poco dopo le 9.30,hanno partecipato Matteo Salvini (Lega), Giorgia Meloni e Ignazio La Russa (Fdi), Antonio Tajani e Licia Ronzulli (Fi), Giovanni Toti e Luigi Brugnaro (Ci), Maurizio Lupi (Nci), Lorenzo Cesa e Antonio De Poli (Udc).

10.21 – BOLDRINI: “PARTITA SALVINI NON FUNZIONA, STOP NOMI IDENTITARI”

“Salvini ha voluto giocare la sua partita e ha capito che non funziona così, non può proporre solo nomi di area o di partito. Stop nomi identitari, il presidente deve essere super partes, europeista e antifascista come la nostra Costituzione. Ora da questo tavolo di confronto usciranno sicuramente i nomi”. Lo ha detto la deputata del Pd Laura Boldrini entrando a Montecitorio.

10.20 – BETTINI (PD): PREVALGA IL DIALOGO E NON LA CONTRAPPOSIZIONE”

“Mi auguro che in queste ore prevalga tra le forze politiche il dialogo, e non la contrapposizione, nella decisiva scelta del Presidente della Repubblica. Prevalga, cioè, quel metodo ricercato con grande coerenza e caparbietà da Enrico Letta, che ha condotto e sta conducendo egregiamente il partito in questo difficile passaggio”. Così Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, interviene con un post su Facebook sugli sviluppi delle trattative per l’elezione del Presidente della Repubblica.

10.19 – EUROPA VERDE E SINISTRA ITALIANA: “ANCHE OGGI VOTIAMO MANCONI”

“I parlamentari di Europa Verde e Sinistra italiana voteranno Luigi Manconi anche alla quarta chiamata per l’elezione del Presidente della Repubblica”. Lo rendono noto i co-portavoce nazionali di Europa Verde Eleonora Evi e Angelo Bonelli e il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. “Di fronte allo stallo che permane e alle continue forzature del Centro Destra pensiamo sia ancor più importante ribadire con la nostra proposta la necessità di indicare un profilo fortemente ancorato ai valori democratici e a una lettura della Costituzione in grado di mettere al centro del dibattito la difesa dei diritti, delle libertà e del clima”.

10.10 – CONTE: “ASPETTIAMO RIFLESSIONI CENTRODESTRA, NO A PRESIDENTE DI PARTE”

“Nessuna coalizione può pensare di eleggere un Presidente di parte. Il fatto che ieri non ci sia stato un confronto con il centrodestra non promette bene. Ora sono riuniti e aspettiamo l’esito delle loro riflessioni”. Lo ha detto il leader M5S Giuseppe Conte entrando a Montecitorio dove è in corso il vertice del centrosinistra. “Il M5s dall’inizio ha avuto una posizione lineare. I nomi che abbiamo fatto al tavolo sono super partes e sono sempre gli stessi. Non dite fesserie che cambiamo posizione, la nostra posizione è sempre la stessa”. Lo dice il leader M5s Giuseppe Conte arrivando a Montecitorio.