Massimo Battelli in libreria con “Croce sul cuore”

Fuori il nuovo romanzo di Massimo Battelli, scrittore prolifico, che con “Croce sul cuore” racconta la vita e gli eccessi di una scrittrice affermata

Pubblicato dalla casa editrice torinese Land Editore, esce il nuovo romanzo di Massimo Battelli, scrittore prolifico che con Croce sul cuore racconta la vita e gli eccessi di una scrittrice affermata nel panorama letterario internazionale. Un thriller dal sapore amaro, quello di Battelli, che ripercorre le follie dello star system in tutte le sue sfumature, senza tralasciare di addentrarsi con curiosità e un pizzico di maniacalità nelle vite di chi da quelle follie è quotidianamente travolto. Un’opera che è anche una grande storia d’amore: tuttavia, ma nelle storie di Massimo Battelli nulla è scontato e anche in questo caso l’amore diventerà la peggiore delle condanne, perché porterà i protagonisti a compiere gesti folli e autodistruttivi. Il romanzo è un chiaro omaggio alla produzione più recente di Dario Argento, e grazie alle scene dal sapore cinematografico è in grado di tenere con il fiato sospeso fino alla fine.

Croce sul cuore, la sinossi:

Sul petto di Fabio e di Nicoletta c’è una piccola croce, una promessa d’amore fatta in gioventù. Era il 1993 e si amavano alla follia – ma ora, nel 2018, è rimasta solo la follia.

Quella tra Nico e Fabio è una storia d’amore durata venticinque anni: Croce sul cuore è una sorta di percorso a ritroso, e ogni capitolo è una fetta del loro passato. Ma anche del loro presente. Anno dopo anno il rapporto tra Fabio e Nicoletta si trasforma, si evolve. Si guasta. Marcisce come una ferita infetta che non viene curata. Fabio ha sempre e solo vissuto per amarla, nonostante le ferite, nonostante i rifiuti e il tempo che passa. Nicoletta ha sempre anteposto il successo professionale alla vita privata e, proprio come una moderna Agatha Christie, per dare una scossa a una carriera ormai stagnante un giorno decide di mettere in scena la sua scomparsa. Ma quello che comincia come un gioco a favor di telecamera diventa qualcosa di più oscuro quando Fabio decide che è arrivata l’ora di reclamare Nico per sé, e questa volta per sempre.

Un thriller adrenalinico; la storia di un grande amore – e di un grande odio.