“Etty Hillesum” in scena al Teatro Spazio 18b

Lo spettacolo “Etty Hillesum – Una cartolina dal treno” in scena al Teatro Spazio 18b in occasione della Giornata della Memoria

In occasione della Giornata della Memoria, dal 27 al 30 gennaio, va in scena allo Spazio 18b, ETTY HILLESUM – UNA CARTOLINA DAL TRENO-UN READING PERFORMATO, con Monica Belardinelli, Simone Chiacchiararelli e Sara Meoni e la regia di Jacopo Bezzi.

Il 27 gennaio 1945 è il giorno in cui, alla fine della Seconda guerra mondiale – i cancelli di Auschwitz vengono abbattuti dalla sessantesima armata dell’esercito sovietico. È questa la data che tutti conosciamo come Giornata della Memoria. La Compagnia dei Masnadieri celebra questo evento con un reading performato tratto dalla vita e dalle opere di Esther Hillesum, detta Etty, scrittrice olandese ebrea. Etty aveva 27 anni quando iniziò a scrivere il suo diario ad Amsterdam e 29 anni quando fu uccisa ad Auschwitz. Queste sono le ultime parole che ha scritto su una cartolina postale buttata dal treno che la portava ad Auschwitz il 7 settembre 1943. Fu ritrovata lungo la linea ferroviaria e spedita da Glimmen (nella provincia di Groningen) il 15 settembre 1943. Etty Hillesum morì ad Auschwitz il 30 novembre 1943.

“A Christine van Nooten

[Presso Glimmen, 7 settembre 1943]

Christien, apro a caso la Bibbia e trovo questo: “Il Signore è il mio alto ricetto”

Sono seduta sul mio zaino nel mezzo di un affollato vagone merci. Papà, la mamma e Mischa sono alcuni vagoni più avanti. La partenza è giunta piuttosto inaspettata, malgrado tutto. Un ordine improvviso mandato appositamente per noi dall’Aia. Abbiamo lasciato il campo cantando, papà e mamma molto forti e calmi, e così Mischa. Viaggeremo per tre giorni. Grazie per tutte le vostre buone cure. Alcuni amici rimasti a Westerbork scriveranno ancora a Amsterdam, forse avrai notizie? Anche della mia ultima lunga lettera? Arrivederci da noi quattro.”

INFO:

TEATRO SPAZIO 18B

Via Rosa Raimondi Garibaldi 18B – 00145- Roma (zona Garbatella)

Dal 27 al 30 gennaio dal giovedì al sabato ore 20.30 – domenica ore 18.30

Biglietti: intero unico 13 euro +2 euro tessera associativa

[email protected] [email protected]

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA E GREENPASS WAPP 333 3305794 TEL 06 92594210