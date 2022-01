“Solis – Trappola nello spazio” in prima Tv su Rai 4: la trama del film

Stasera in prima visione assoluta su Rai 4 missione sopravvivenza con il film “Solis – Trappola nello spazio” diretto da Carl Strathie

Per il ciclo “Survival Thriller”, il film fantascientifico “Solis – Trappola nello spazio” è proposto mercoledì 26 gennaio alle 21.20 su Rai4 (canale 21), in prima visione assoluta.

L’astronauta Troy Holloway si sveglia in una capsula di salvataggio alla deriva verso il Sole: l’ossigeno scarseggia e ha solo novanta minuti prima che il calore trasformi la capsula in una trappola incandescente. L’unica speranza di salvezza per Holloway è il comandante Roberts che si trova in contatto radio con lui e sta conducendo una missione di salvataggio.

Scritto e diretto da Carl Strathie, “Solis” è l’esordio nel lungometraggio dell’autore britannico dopo una gavetta fatta di premiatissimi cortometraggi. Steven Ogg, già noto per le serie tv “The Walking Dead” e “Westworld”, è l’unico attore in scena, gli altri attori interagiscono solo vocalmente con un effetto originale che amplifica il senso di pericolo e sopravvivenza.