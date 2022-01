Pubblica utilità, intrattenimento e molto altro: tante app per ogni esigenza

Ormai quasi tutti possiedono e utilizzano uno smartphone, di conseguenza il mercato delle applicazioni mobili continua a crescere e a proporre giorno dopo giorno soluzioni a qualsiasi tipo di problema. Sugli store digitali è possibile trovare software di ogni tipo, alcuni che si rivelano particolarmente utili per organizzare il lavoro e la vita familiare, così come altri che risultano imperdibili per il tempo libero: ecco alcuni dei titoli più interessanti.

Come gestire i rapporti con la P.A. da mobile

Una delle categorie di app più scaricate in questi mesi è quella legata al settore pubblico: i processi di digitalizzazione che hanno investito Stato ed enti locali hanno portato infatti alla pubblicazione di diverse applicazioni mobili, allo scopo di semplificare e rendere più accessibili i servizi della P.A.

Per chi ancora non l’avesse fatto, dunque, il consiglio è quello di dedicare subito qualche minuto per scaricare alcune fondamentali app, come per esempio IO, l’app di Stato per gestire un ampio ventaglio di servizi pubblici. Tramite IO è possibile pagare velocemente avvisi e sanzioni, richiedere bonus ed essere aggiornati sullo stato di pratiche già aperte, il tutto con la praticità di avere a portata di mano ogni informazione sul proprio smartphone.

Anche l’INPS è oggi molto più vicina ai cittadini grazie non solo a un rinnovato portale web, ma anche a un’app dalla quale è possibile gestire tutte le funzioni della propria area riservata. Con l’app INPS si potrà, dunque, contattare gli uffici dell’ente a distanza, verificare la propria posizione contributiva oppure sapere se una richiesta è stata accolta o meno.

Le app per la produttività lavorativa

In molti ormai utilizzano i dispositivi mobili per scopi lavorativi, non solo per effettuare chiamate e inviare messaggi, ma anche per organizzare al meglio le attività quotidiane. Gli amanti delle “liste” possono, per esempio, servirsi di Todoist per organizzare in maniera dettagliata tutte le cose da fare ed eventualmente condividere gli elenchi con colleghi e familiari: facile da utilizzare, Todoist è disponibile sia in versione gratuita – ma limitata – che a pagamento.

Altrettanto interessante è poi la proposta di Toggl, un software di monitoraggio del tempo, ideale per tutte quelle volte in cui si desidera capire meglio come le diverse attività hanno pesato sul budget temporale. Toggl può aiutare l’utente a calcolare i tempi delle varie fasi di un lavoro, ma anche essere di supporto quando si intende equilibrare lavoro e vita privata , un obiettivo spesso difficile in questi tempi così confusi.

Intrattenimento e tempo libero: tante occasioni a portata di smartphone

Impossibile, infine, non citare le app come strumento di divertimento e intrattenimento. In questo ambito gli esempi possono essere davvero numerosi, spaziando dalla visione dei film alla lettura dei propri ebook preferiti.

Tra le app di maggior successo in questi anni troviamo, per esempio, Netflix, che oggi incolla agli schermi di smart TV e dispositivi mobili milioni di utenti in tutto il mondo, grazie a un vastissimo catalogo di proposte cinematografiche, serie TV, documentari e tanto altro. Chi invece preferisce, nel tempo libero, dedicarsi ai giochi, può puntare sulle proposte delle piattaforme MOBA più famose, come Fortnite e League of Legends, oppure sui casino live ADM digitali , che ti permette di giocare con altri giocatori, soprattutto se vuoi un’esperienza più interattiva come in un vero casinò. Trova consigli utili dal sito e inizia subito a giocare alla roulette o al blackjack dal vivo sul tuo smartphone.

I casino online rappresentano, in questo senso, uno degli esempi di maggior successo, non soltanto perché hanno reso facilmente accessibili i tipici giochi delle più famose sale mondiali, ma anche perché hanno investito in questi anni su sicurezza e privacy degli utenti, diventando una delle realtà più impegnate sul web da questo punto di vista.

Un’altra valida occasione di intrattenimento digitale è quella legata alla lettura: se i libri cartacei non perdono, infatti, il loro fascino, sempre più diffusi sono gli ebook, che possono essere comodamente archiviati su smartphone, tablet ed ebook reader e portati sempre con sé. Per gli appassionati di lettura, tra le app da non perdere troviamo Moon+ Reader e Hypen, ma non mancano altre valide soluzioni sugli store digitali, che ogni utente potrà valutare in base ai propri bisogni.