“Pennies” è il nuovo singolo di Michee

Disponibile in rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme streaming il nuovo singolo di Michee dal titolo “Pennies”

“Pennies” rappresenta la scelta che una persona deve fare nella vita tra i suoi impulsi emotivi e i beni materiali. Michee parla di esperienze personali, racconta di coppie che si lasciano a causa delle aspettative economiche.

Michee propone una ballata sentimentale dai suoni moderni associati al pop classico. Influenzato da una vasta gamma di artisti come Al Jearreau, Elton John, Bruno Mars e Michael Buble, Michee mira a riportare valori e principi musicali che sfidano l’età e che sembrano perdersi nella musica contemporanea.

Hanno partecipato alla registrazione del brano Roman Roth (batterista dei Simply Red), Luca Colombo alle chitarre e Dudu Penz al basso.

Spiega l’artista a proposito della nuova release: «Nella vita si incontrano sempre situazioni in cui le persone rifiutano il mondo delle emozioni per intraprendere una carriera, e poi quando hanno ottenuto qualcosa con questi soldi cercano di ricomprare questo mondo di emozioni».

Il video di “Pennies” è stato diretto dal regista Jerome Knaus ed è stato girato a Zurigo dento una Fabbrica.

Biografia

Michee nasce a Zurigo ma ha origini lucane. All’età di sei anni suo nonno gli regala una fisarmonica e da lì nasce la sua passione per la musica. Dopo anni di piano bar e orchestra, continua a scrivere canzoni che per molto tempo rimangono nel cassetto. Dopo aver scritto canzoni per Billy Todzo, Larry Woodley e Dhenibe, finalmente l’esordio con i suoi primi brani “Voglia Di Te”, “Elettrica” e “Tu Ce Faci” (uscito in anteprima video su L’Espresso) e “Merry Christmas”. Il videoclip di “Pennies” è uscito in anteprima esclusiva su Wonderland Magazine UK aggiungendo: “Michee’s “Pennies” is a must-listen”. Il suo obiettivo è raggiungere il maggior numero di persone e trasmettere emozioni.