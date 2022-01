Morto Ozzie, il gorilla più vecchio del mondo

La leggenda dello zoo di Atlanta se n’è andata. Ozzie, il gorilla più anziano del mondo, si è spento all’età di 61 anni. Prima du lui due ‘signore’, Fatou di 64 anni che si trova nello zoo di Berlino e Helen, di 63, che vive a Louisville negli Stati Uniti. Ozzie si è spento pochi giorni dopo la sua compagna, Choomba di 59 anni, con cui conviveva da 15 anni.

Il gorilla Ozzie, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), con il passare del tempo era diventato una vera e propria celebrità del parco. Ogni suo compleanno veniva festeggiato con una torta enorme e in quella giornata l’entrata per i bambini era gratuita. L’animale aveva anche contratto il covid lo scorso settembre, per questo, assieme ad altri 12 gorilla era stato anche vaccinato.

“Questa è una perdita devastante per lo Zoo di Atlanta. Anche se sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato, quell’inevitabilità non diminuisce la profonda tristezza che proviamo per la perdita di una leggenda” ha dichiarato in una nota Raymond B. King, presidente del parco.