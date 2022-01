Mirael su YouTube con il nuovo videoclip

Mirael online su YouTube con il videoclip del nuovo singolo. Il brano “Solo Dio Basta” è disponibile anche sui digital stores

Fuori il nuovo video musicale della cantautrice MIRAEL (www.mirael.it), dal titolo “Solo Dio basta”, al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=dmAgHOTVHMs&t=7s. Un inno pop alla speranza per il nuovo anno, tipicamente energico e solare nello stile dell’artista (miraelofficial). Trailer al link https://www.youtube.com/watch?v=bd88_aT_RuI.

Il brano “Solo Dio Basta” è disponibile anche sui digital stores. Musica e testo sono composti dall’artista che ospita il brano nel suo album “Sentire l’Amore”, una produzione Suonamidite Mixstudio di 15 brani diretta dal producer Mario Costanzi con arrangiamenti del M° Alberto Piva e orchestrazioni del M° Filippo Rubini disponibile sui siti www.mirael.it – www.miraelshop.it.

“Capita di smarrire le certezze di sempre, di sentirsi soli e abbandonati. Di perdere lentamente o improvvisamente qualcosa o qualcuno. Ma è proprio in questi momenti – spiega l’autrice – che il cuore si accorge di non essere mai veramente solo”. Così MIRAEL presenta il suo terzo videoclip musicale che definisce “la colonna sonora dei momenti più intimi dell’anima” e che fa seguito ai precedenti “Sentire l’Amore”, che dà titolo all’album, e “La tua ferita” girato sulle antiche Mura della Città di Ferrara.

Il BRANO MUSICALE

“Ma l’Amore dov’è?” chiede MIRAEL nel suo nuovo video. Ancestrale domanda che spesso spiega tanti comportamenti umani per i quali si arriva a dipendere da qualcosa, o qualcuno, che alla fine non basta mai. Forse nella continua sete di amore dell’uomo – rivela il brano – c’è qualcosa di più prezioso di un bisogno fisico e di una necessità materiale. Il desiderio spirituale di qualcosa, qualcuno, che veramente sazi nel profondo. E anche “quando ormai ho perso tutto”, come dice il testo, rimanga presente. Nella mancanza, basti a riportare speranza nella paura, pace nel travaglio, compagnia nella solitudine, Amore nel dolore.

“I corsi e ricorsi storici permettono di attingere inesauribilli risorse interiori da figure del passato” spiega MIRAEL che per la composizione ha tratto ispirazione dalla celebre carmelitana spagnola S.Teresa d’Avila (1515-1582) autrice de “Il Castello interiore”, della quale fa rivivere una famosissima frase: “Nulla ti turbi, nulla ti spaventi. Tutto passa, solo Dio non cambia. La pazienza ottiene tutto. Chi ha Dio non manca di nulla: solo Dio basta”. Una frase che l’artista rievoca dedicando il suo brano a chi ha perso qualcosa o qualcuno e cerca una luce nel proprio castello interiore. Questo nuovo brano porta il pubblico alla terza tappa di un viaggio musicale dell’anima alla ricerca di sentirsi amata – viaggio guidato dai 15 brani dell’album “Sentire l’Amore” – per ascoltare quella che MIRAEL definisce “la colonna sonora dei momenti più intimi dell’anima”.

MIRAEL BIO

Il nome MIRAEL significa “guarda lui” ovvero “guarda l’Amore”. Cantautrice originaria di Ferrara, artista e giornalista, una laurea in Scienze della Comunicazione e una laurea in Scienze Religiose, si forma all’Accademia Superiore di Canto e trova nella musica la sintesi perfetta tra arte, comunicazione e spiritualità.

Nata con la musica nel sangue, coglie sin da bambina tutte le occasioni che la vita le offre per comporre i suoi brani ed esprimersi nel canto accompagnandosi soprattutto con la chitarra. A 7 anni scrive il suo primo pezzo con chitarra e piano, nell’adolescenza vince alcune competizioni canore e inizia ad esibirsi in musical e cori come voce solista e soprano. Frequenta lezioni di canto e compone un proprio repertorio come cantautrice.

Alterna studio universitario e lavoro a concerti, serate musicali, pianobar e volontariato fino a quando – riflettendo sulla propria esperienza di vita e di servizio (offerto in particolare a giovani, tossicodipendenti e in strada a donne nella tratta della prostituzione) – percepisce di dover realizzare il suo primo album “Sentire l’Amore” perché, laddove Mirael fisicamente non potrà arrivare con le opere, la sua musica possa giungere a portare un messaggio di speranza e fiducia nella vita. Non solo un album, il suo progetto discografico, ma una vera e propria missione: fare “Sentire l’Amore”. Presenta la propria produzione musicale in un tour di concerti dal vivo con la sua band dal titolo #SENTIRELAMORETOUR.

Nel 2019 pubblica il primo videoclip “Sentire l’Amore”, nel 2021 il secondo videoclip “La tua ferita”.