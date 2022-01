“Mine vaganti” in prima serata su Rai Movie: la trama

In prima serata su Rai Movie c’è “Mine vaganti”: la trama del film con Riccardo Scamarcio, Ennio Fantastichini, Ilaria Occhini, Elena Sofia Ricci

Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) trasmette, mercoledì 26 gennaio in prima serata alle 21.10, “Mine vaganti”, una commedia diretta da Ferzan Özpetek e interpretata da Riccardo Scamarcio, Ennio Fantastichini, Ilaria Occhini, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Nicole Grimaudo, Alessandro Preziosi e Daniele Pecci.

Tommaso, rientrato a casa da Roma, è deciso ad affermare le proprie scelte personali anche a costo di scontrarsi con la famiglia. Quella di Tommaso, figlio minore dei Cantone proprietari di un pastificio in Puglia, è una famiglia numerosa e stravagante. In casa c’è molta attesa per il suo ritorno: la nonna ribelle e intrappolata nel ricordo di un amore impossibile, la mamma Stefania, amorosa ma soffocata dalle convenzioni borghesi, il padre Vincenzo deluso nelle aspettative sui figli, la zia Luciana a dir poco eccentrica, la sorella Elena che rifugge un destino da casalinga, il fratello Antonio da affiancare nella nuova gestione del pastificio di famiglia.

Mine vaganti ha ottenuto due David di Donatello, Ennio Fantastichini (migliore attore non protagonista) e Ilaria Occhini (migliore attrice non protagonista) e cinque Nastri d’Argento.