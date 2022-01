“Mia” è il nuovo singolo del giovane El Simo

Dopo il debutto in estate con “La mia estate” esce il secondo singolo “MIA” di El Simo: un brano Pop ma dalle influenze Trap fresco e giovanile

Il piccolo Simone Di Cesare, in arte El SIMO, nasce il 23 febbraio 2010, all’età di 3 anni di avvicina alla musica attraverso un corso di propedeutica musicale presso l’associazione Matteo Mastromarino di Statte.

All’età di 4 anni inizia il suo percorso didattico come studente di violoncello del maestro Demetrio Lepore di cui è ad oggi suo allievo. Durante la sua formazione musicale si approccia da autodidatta alla batteria e al basso coltivando la sua passione da dj, giovane produttore e compositore.

Le sue esperienze lo vedono come violoncellista e percussionista nella Ma.Ma. Orchestra nata in seno all’associazione Matteo Mastromarino e diretta dal maestro Lepore con la quale si è esibito in importanti chiese di Vienna, Folgaria, Torino, Taranto.

Dopo il debutto in estate con “La mia estate” esce con il suo secondo singolo da cantante “MIA”. Un brano Pop ma dalle influenze Trap fresco e giovanile. Il brano è stato prodotto ancora una volta da Olsi Arapi, scritto e musicato da Federica De Rosa (Shine).

Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali come spotify, itunes, amazon music, youtube, ecc..

Spotify: https://open.spotify.com/track/2vZenoy55Z0AAsfvxBqmqo?si=f044bce96598442e