Marco Lentini pubblica il romanzo “La Vendetta”

“La vendetta” è il titolo del nuovo romanzo di Marco Lentini, ultimo arrivato tra le pubblicazioni della Casa Editrice Horti di Giano

La vendetta è il titolo del nuovo romanzo di Marco Lentini, ultimo arrivato tra le pubblicazioni della Casa Editrice Horti di Giano. Un giallo molto intrigato che vi catapulterà in un mondo fatto di corruzione e inganni. Disponibile sul sito dell’editore (www.hortidigiano.com), in tutti gli store online e nelle librerie.

Il tempo nasconde, il tempo trasforma, il tempo attenua. Ma non dimentica. Così la vita dei molti personaggi diviene un intreccio convulso che si macchia di rosso, seminando orrore e paura, tra crimini e inganni. Tra il 1968 e il 2003 un groviglio di reati legati alla malavita calabrese derubata di svariati miliardi di Lire, genera una escalation di eventi, dove “causa ed effetto” sembrano stimolarsi a vicenda, senza mostrare alcun segno di cedimento. Un corpo viene orrendamente martoriato nella propria abitazione, un docente universitario perde tutto al gioco, intere famiglie vengono uccise brutalmente e un investigatore privato si trova coinvolto in misteriose dinamiche più grandi di lui. Sarà un semplice avvocato a dover sfidare la potente organizzazione mafiosa, ritrovandosi incastrato in una serie di intrighi dal sapore più agro che dolce, alimentando un desiderio di vendetta che, si sa, è un piatto che va servito freddo.

Un testo dalle mille sfaccettature, che dimostra quanto la realtà non sia semplice e lineare ma piuttosto controversa e imprevedibile. Un groviglio di eventi, dai quali non si può capire cosa abbia generato cosa, solo una è la certezza: la vendetta.

Marco Lentini, lo pseudonimo dietro cui si cela l’autore, è nato a Mantova nel febbraio del 1960. Nel 2010 esce il suo primo romanzo “Io…l’Assassino” pubblicato con la Giraldi Editore. Nel 2013 esce il suo secondo romanzo “Il mio nome è Giovanni” sempre con la Giraldi Editore.