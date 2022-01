“Lezioni di Persiano” in prima serata su Rai 1: la trama del film

Le parole inventate che salvano la vita nel film “Lezioni di Persiano” in onda stasera in prima serata su Rai 1: ecco la trama

Per celebrare il Giorno della Memoria, Rai1 propone, in prima visione, il film di Vadim Perelman, “Lezioni di persiano”, in onda mercoledì 26 gennaio alle 21.25.

È il 1942. Gilles, un ebreo belga, viene arrestato, e, per scampare a un’esecuzione sommaria, mente spacciandosi per persiano grazie a un libro in farsi in suo possesso. Per una strana casualità si troverà a insegnare tale lingua – che lui non conosce affatto – al direttore del campo nazista Koch che, una volta terminata la guerra, sogna di aprire un ristorante in Iran. Così per sopravvivere Gilles si vede costretto a inventare una lingua fatta di parole e suoni senza senso. L’insolito rapporto tra lui e il direttore, però, finirà col suscitare le gelosie dei prigionieri e delle SS, e per Gilles mantenere il segreto diventerà sempre più difficile. Il film, ispirato a una storia vera, è interpretato da Nahuel Pérez Biscayart, Lars Eidinger, Jonas Nay, Leonie Benesch.