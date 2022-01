Kanye West lavora a Donda 2, il sequel album

Kanye West al lavoro su “Donda 2”, il suo primo sequel album: nei giorni scorsi il rapper è stato visto in studio con il produttore Scarface

Due ore e undici minuti non bastavano a Kanye West per contenere tutti i brani creati per “Donda”, l’album che il rapper ha pubblicato lo scorso 29 agosto e aggiornato con nuovi inediti qualche mese dopo. Ora l’artista sarebbe già al lavoro su “Donda 2”, il suo primo sequel album.

A rivelarlo a Complex è Steven Victor, direttore generale di G.O.O.D., la casa discografica fondata da West nel 2004, e vice presidente di A&R, divisione del gruppo Universal. “Ye ha cominciato a lavorare sul suo nuovo capolavoro, Donda 2”, ha detto il manager in una recente intervista aizzando i fan ora più curiosi che mai di scoprire il nuovo capitolo del progetto. E c’è chi spera già in una collaborazione con Drake, vista la recente riappacificazione tra i due MC e l’apparizione in coppia al concerto di beneficenza di Ye disponibile su Amazon Prime Video.

Nei giorni scorsi, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Kanye era stato visto in studio con il produttore Scarface. Quella di Victor è, perciò, la conferma definitiva che qualcosa si stesse muovendo.