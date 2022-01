E-motion è la nuova capsule collection di Malo

Malo Primavera 2022: E-motion è la capsule collection Uomo e Donna dedicata allo shibori, antica arte orientale, con capi limitati

In Giappone, il primo abito decorato con la tecnica dello shibori risale all’VIII secolo. Esso faceva parte dei doni dell’imperatore Shōmu al Tōdai-ji, il tempio buddhista situato nella città di Nara, antica capitale nipponica.

La tecnica dello shibori consiste nel legare o manipolare il tessuto e immergerlo in un bagno di tintura che crea una fantasia astratta mai uguale, sempre diversa. Questa tecnica di colorazione permette di realizzare geometrie sempre nuove, casuali e imprevedibili, che dipendono dal numero di nodi e dalla combinazione di pigmenti a contatto con l’acqua.

Un’antica moda orientale, artigiana e coloratissima. Il risultato: fantasie astratte, ognuna con una sua anima. Uniche, perché realizzate a mano. Irripetibili, come piccole opere d’arte.

E-motion è la capsule firmata Malo, storica maison fiorentina specializzata in maglieria di cashmere, che impiega proprio questa antica arte. Un filo invisibile, lungo oltre 10 mila chilometri, che lega la Toscana al Giappone, grazie a questa tecnica di colorazione dei tessuti. Due terre lontane, unite dalle stesse tradizioni centenarie, eccellenza, passione. Ed emozioni, quelle trasmesse da capi unici, tinti a mano, mai uguali gli uni con gli altri. Da qui, il nome E-motion per questa nuova capsule collection.

La collezione, disponibile in un numero limitato di capi, si compone di look uomo e donna, tutti rigorosamente tinti a mano, come la tradizione shibori impone. Per lei: abiti, maglie, gonne e felpe. Per lui: felpe e t-shirt con colletto o girocollo.

Una capsule nuova e fresca per Malo, dove vengono tuttavia mantenuti i capisaldi del brand: altissima qualità del prodotto, la massima cura nella scelta dei filati, l’artigianalità. Un’arte della colorazione dei tessuti, cashmere, cotone e cotone misto seta, che prevede per questa speciale capsule due ore di lavorazione a mano per ogni capo.

A completare il look, per lui, maglie girocollo e bermuda in cotone, per lei cardigan e pantaloni in cotone e seta.

La collezione inoltre si lega inoltre al tema della sostenibilità per via del bassissimo consumo di acqua e di energia, in quanto tutto il procedimento di tintura avviene manualmente e non in vasca in modo industriale e i coloranti impiegati sono tutti approvati e certificati secondo il Global Organic Textile Standard (GOTS).

Ogni capo della capsule E-motion è unico perché realizzato a mano e ogni differenza ne identifica l’unicità. Per conservarlo nel tempo Malo consiglia un lavaggio delicato, a mano e a freddo, separatamente dagli altri capi, evitando l’ammollo e la centrifuga e facendolo asciugare all’ombra.