Valentina Scapin racconta la ginnastica in “Una vita in verticale”

Le strategie di Valentina Scapin per far appassionare piccoli e grandi al mondo della ginnastica nel libro “Una vita in verticale”

Secondo quanto riportato dall’ISTAT nell’Annuario Statistico Italiano 2020, nel 2019 il 35% della popolazione con più di 3 anni di età ha praticato almeno uno sport nel tempo libero, il 26,6% in maniera continuativa e l’8,4% saltuariamente. Durante il lockdown le percentuali sono aumentate incredibilmente, grazie anche a tutti i trainer che seguivano a distanza e chi si allenava da casa, e i risultati sono evidenti: oggi il 23,1% degli italiani si allena fino a 3 o 4 volte a settimana.

Per tutte quelle persone che vogliono trarre benefici da questa disciplina ma non sanno da dove partire, esce oggi il libro di Valentina Scapin “Una Vita In Verticale. Strategie, Tecniche, Allenamenti E Mindset Di Una Campionessa Italiana Per Raggiungere Tutti I Tuoi Obiettivi E Imparare La Verticale Comodamente Da Casa Tua.” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice va a condividere con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di capire qual è la strada giusta da seguire per ottenere il massimo beneficio dalla ginnastica artistica, seguendo i valori e la mentalità che insegna.

“Con il mio libro voglio cercare di far appassionare piccoli e grandi al mondo della ginnastica. È proprio pensando a loro che ho deciso di scrivere un libro, perché questa disciplina sportiva non continui ad essere messa in secondo piano” afferma Valentina Scapin, autrice del libro “A livello di mentalità e di maturità è stata essenziale per me e sono sicura possa fare la differenza per tantissime altre persone”.

Secondo Valentina Scapin, il primo passo per cambiare la propria vita e ottenere i risultati che il suo libro promette è quello di abbandonare immediatamente la “scusite”, cioè l’arte facilmente trasmissibile di lamentarsi e scappare dai propri problemi, per gettare le basi della fiducia in sé stessi, dell’impegno e della determinazione costanti e vivere appieno la propria felicità. Inoltre alla fine del libro ha messo a disposizione di tutti gli esercizi da usare come guida per lo studio della verticale: elemento di base di questo meraviglioso sport e un altro ottimo passo per abituarsi alla soddisfazione di raggiungere i propri obiettivi.

“Questo libro è formato da 130 pagine di passione ed è ricco di consigli pratici per rispondere a tutte le domande che genitori e figli si pongono quando non conoscono ancora bene una disciplina” rimarca Giacomo Bruno, editore del libro. “Con un linguaggio semplice e diretto, raccontando la sua esperienza, Valentina cerca di far comprendere quali sono i benefici della ginnastica artistica e acrobatica, quali valori sono in grado di trasmetterti e perché è importante cominciare proprio da lì”.

“Ho scoperto la Bruno Editore seguendo dei corsi di formazione. Giacomo Bruno è il papà degli ebook, ha portato questo strumento in Italia e lo usa per diffondere formazione, in qualsiasi ambito: chi altro avrei potuto scegliere se non lui?” conclude l’autrice. “Il suo staff ti segue a 360° gradi, dall’idea alla pubblicazione del libro, mettendo l’attenzione sullo sviluppo della migliore strategia di marketing”.

Valentina Scapin, nata a Padova nel 1994. Si appassiona al mondo della ginnastica artistica fin da piccola e dopo dodici anni di carriera sportiva agonistica in cui è campionessa italiana, componente della squadra nazionale junior e titolare in serie A1, apre due centri sportivi specializzati nelle discipline ginniche, artistiche e acrobatiche. Gli studi universitari e i corsi di formazione, la sua esperienza e la sua ambizione, la portano costantemente a migliorare le sue competenze e ampliare i suoi orizzonti per portare a più persone possibili un messaggio costruttivo sui valori dello sport, sui benefici della ginnastica e sulla creazione di una mentalità vincente. Oggi Valentina è anche creatrice di contenuti digitali e ha deciso di scrivere un libro sul mondo della ginnastica che in pochi mesi è diventato Bestseller. Sito web: https://www.valentinascapin.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it