Tennis, storico Berrettini: è in semifinale agli Australian Open

Australian Open: Matteo Berrettini batte Monfils al quinto set e vola in semifinale contro Nadal. Domani tocca a Sinner contro Tsitsipas

Matteo Berrettini compie l’impresa e accede alle semifinali dell’Australian Open. A Melbourne l’azzurro, numero 7 del ranking Atp, ha battuto ai quarti 3-2 (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2) il francese Gael Monfils (numero 20). Per Berrettini è la terza semifinale di un grande Slam in carriera, e ad attenderlo ora c’è Rafael Nadal che ha battuto il canadese Denis Shapovalov in 5 set (6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3).

Il maiorchino ha vinto in tre set l’unico precedente con il romano, disputato nelle semifinali degli Us Open del 2019.

Per l’azzurro si tratta come detto della prima semifinale Down Under, la terza in un Major (come Panatta): meglio ha fatto solo Pietrangeli (5).

Giornata di riposo per Sinner, undicesima testa di serie, al suo secondo quarto in un Major: mercoledì si giocherà l’ingresso nella sua prima semifinale con il greco Tsitsipas, quarto favorito del seeding.