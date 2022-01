Samsung Group pensa all’acquisizione di Biogen

Samsung Group starebbe conducendo trattative per acquistare Biogen in un affare che potrebbe valere 42 miliardi di dollari

Samsung Group sarebbe conducendo trattative per comprare Biogen in un affare che potrebbe valere 42 miliardi di dollari. Lo ha riferito il Korea Economic Daily, citando fonti di investment banking. Alla domanda sulle trattative di acquisizione di Samsung, un portavoce di Biogen ha detto che l’azienda non commenta le voci di mercato o le speculazioni. Anche Samsung ha negato l’esistenza di qualunque trattativa.

I rapporti del potenziale acquisto hanno fatto salire le azioni di Biogen, da 235 dollari per azione fino a 262,4. Questo è ancora molto al di sotto di quanto che il titolo valeva a giugno, subito dopo l’approvazione di Aduhelm, quando era scambiato sopra i 400 dollari per azione.

Samsung non è estranea a Biogen. Le due aziende hanno una joint venture focalizzata sui biosimilari, Samsung Bioepis. Secondo il rapporto del Korea Economic Daily, sarebbe stata Biogen ad avvicinarsi a Samsung.

Se l’indiscrezione fosse vera – e se i negoziati avranno successo – Samsung prenderebbe il controllo di Biogen in un momento in cui la biotech sta lottando per lanciare il suo farmaco per l’Alzheimer, Aduhelm, e soffre per il declino delle entrate del suo farmaco di punta per la sclerosi multipla, Tecfidera.

Per Samsung, l’accordo sarebbe un grande passo avanti nel mondo biofarmaceutico. Già un produttore a contratto in rapida crescita e un produttore di biosimilari, Samsung guadagnerebbe un punto d’appoggio nello sviluppo di nuovi farmaci. Avrebbe anche acquisito i franchise di farmaci commercializzati da Biogen che hanno generato 13,44 miliardi di dollari l’anno scorso, abbastanza per rendere la biotech una delle prime 20 aziende farmaceutiche al mondo.

Biogen è stata co-fondata nel 1978 dai due premi Nobel Walter Gilbert e Phillip Sharp. Il primo ebbe il Nobel per la chimica per il suo lavoro nel sequenziamento del Dna nel 1980, mentre il socio vinse il premio per la medicina per la sua scoperta dei geni scissi nel 1993. L’azienda è pioniera nei trattamenti per le malattie del sistema nervoso come la sclerosi multipla e il morbo di Parkinson. Ha 33 nuovi candidati farmaci nella pipeline, mentre conduce studi clinici di fase 3 su sette antidepressivi.

Biogen, con sede a Cambridge, Massachusetts, sta riorganizzando la sua forza lavoro in un paio di risparmi da 500 milioni di dollari. Sta anche tagliando il prezzo di Aduhelm a metà dal 1 gennaio 2022, nel tentativo di far ripartire il lancio. Nonostante l’appoggio della FDA sotto forma di un’approvazione accelerata, il farmaco ha visto un uso limitato finora. In Europa è stato da poco respinto dal Chmp.

Per quanto riguarda la loro joint venture, Samsung Bioepis vende le proprie versioni dei migliori farmaci biologici come il Remicade di Johnson & Johnson. La sua versione del megablockbuster Humira di AbbVie è stata approvata dalla FDA ed è autorizzata per il lancio nel giugno 2023. Il business dei biosimilari sta generando circa 800 milioni di dollari di entrate annuali, e Samsung possiede già il 50,1% dell’impresa.

L’affare potrebbe presentare delle complicazioni, l’analista di Jefferies Michael Yee ha scritto agli investitori mercoledì, poiché l’attività di Biogen nell’Alzheimer è incerta, ciò renderebbe un potenziale acquisto “molto difficile da valutare”. Egli ha suggerito che i diritti di valore contingente – lo stesso meccanismo che Bristol Myers Squibb ha utilizzato nel suo buyout Celgene – possono essere utilizzati per tenere conto dei vari livelli di successo potenziale nel campo.

Un tale CVR potrebbe essere legato alle pietre miliari delle vendite di Aduhelm o ai prossimi dati di fase 3 sull’Alzheimer sperato BAN-2401, dovuti nell’autunno 2022, ha scritto Yee.

A giugno 2021, l’azienda sudcoreana ha detto che ha pianificato di investire 205 miliardi di dollari nelle sue attività in crescita – incluso il biofarmaco – fino al 2023. Ha già un cosiddetto “Super Plant” in arrivo a Incheon, in Corea del Sud, che sarà grande quanto i suoi altri tre stabilimenti nella città, messi insieme.

“E’ più questione di quando, non di se”, ha detto Rim a Fierce Pharma, parlndo dell’espansione di Samsung Biologics negli Stati Uniti. “Stiamo continuando a guardare a quando è il momento opportuno per fare un investimento negli Stati Uniti e in Europa”.