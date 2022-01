Moda donna: Atelier Spiga 50 è il nuovo brand

Atelier Spiga 50 è il nuovo Brand di moda donna luxury: le tre linee sono disegnate dal Direttore Creativo Danilo Forestieri

Atelier Spiga 50 è il nuovo Brand di moda donna luxury che unisce l’arte della sartorialità Made in Italy a uno stile sofisticato, elegante e dall’allure internazionale.

Le tre linee disegnate dal Direttore Creativo Danilo Forestieri – haute couture, ready-to-wear e lingerie – si ispirano al glamour di Hollywood e richiamano una visione concettuale tipicamente anni Novanta, attraverso una moda che regala un sogno a ogni donna.

Gli abiti di Atelier Spiga 50 sono vestiti da sera e completi giorno, blazer dress e tuxedo, tubini e camicie di seta sono caratterizzati da un’eleganza sensuale.

Per l’Autunno-Inverno 2021 Atelier Spiga 50 presenta la prima collezione ready-to-wear. Fil rouge è l’ispirazione orientale, con riferimenti al Giappone come l’abito-kimono e la stampa “Geisha Print” con motivo a fiori di pesco, disegnata dallo stilista. Tra i capi più iconici, i pantaloni bustier da abbinare a guanti in pelle, camicie di seta e abiti che, al calar della sera, si trasformano con giochi di zip scoprendo le braccia e il décolleté. Bianco, nero e rosso sono i colori dominanti: un look da Madama Butterfly contemporanea, romantica ma al tempo stesso consapevole del proprio fascino.