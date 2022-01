La trama di “Captain America: Civil War” in onda su Rai 4

Serata Avengers su Rai 4 con il film “Captain America: Civil War” ispirato alla miniserie a fumetti di Mark Millar

Martedì 25 gennaio, Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) propone, in prima serata alle 21.20, un nuovo appuntamento in compagnia dei super-eroi della Marvel con il terzo film dedicato al primo degli Avengers, “Captain America: Civil War”. Tredicesimo film del Marvel Cinematic Universe, si ispira molto liberamente alla miniserie a fumetti di Mark Millar Civil War e fa seguito agli eventi di Avengers: Age of Ultron.

Dopo i tragici fatti che hanno portato alla distruzione di Sokovia, gli Avengers continuano a combattere il crimine causando enormi danni collaterali, compresa la morte di alcuni funzionari del Wakanda in visita negli Stati Uniti. La comunità internazionale mostra avversione per le politiche di intervento degli Avengers, così le Nazioni Unite ritengono necessario che si siglino i cosiddetti “Accordi di Sokovia” con i quali monitorare e decidere quando chiedere l’intervento degli Avengers.

All’interno del gruppo dei supereroi si crea così una frattura: da una parte c’è Tony Stark che avvalora la necessità di un ente governativo che li controlli, sentendosi responsabile della distruzione di Sokovia, dall’altra c’è Steve Rogers che si oppone a questo controllo, ormai sfiduciato dal governo dopo aver scoperto e combattuto l’infiltrazione dell’H.Y.D.R.A. all’interno dello S.H.I.E.L.D. A seguire, una nuova puntata di “Wonderland” che incontrerà la scrittrice Clare Mulley per raccontare le imprese della spia Christine Granville; in scaletta anche una copertina sul nuovo film di Guillermo del Toro, La fiera delle illusioni, e la rubrica Sound Invaders, nella quale si conoscerà l’ultimo lavoro multimediale dei Radiohead.