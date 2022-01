La Crew NKSG torna con il brano “The Little Things”

Online sulle piattaforme streaming “The Little Things” di NKSG (NukleoSoulgang) la Crew italiana di producers e musicisti

Torna NKSG (NukleoSoulgang), la Crew italiana di producers e musicisti che miscelano un sound elettronico con un crossover di Hip Hop, Soul, Reggae and Dub. NKSG è un progetto iniziato nel 2015 che ha portato i suoi show Live e in DjSet in tutta italia.

“Il brano tratta il tema della riscoperta delle piccole cose come l’amicizia, l’amore e gli affetti che sono le uniche cose veramente importanti che danno un senso a lla vita di ognuno di noi”.

Il Videoclip racconta l’importanza delle piccole cose immaginando la vita di uno dei tanti Babbo Natale che dal 25 Dicembre in poi, dopo essere stati al centro del mondo dai primi di dicembre fino al 25, passano dal 26 in poi nel dimenticatoio cadendo in depressione, nella solitudine e nella disoccupazione fino all’anno successivo…ma “le piccole cose” come un gesto di affetto o l’incontro con un amico fedele possono cambiare tutto in qualsiasi momento.

Con “Little Things”, terzo singolo delle produzioni in collaborazione IceOne, NukleoSoulgang continua la sua produzione garantendo continuità ed energia ottenendo più di 52.000 ascolti con i primi 2 brani e i relativi remix del progetto Nksg. Il concept di Tribalità legato ad un sound Urban personale e ricercato, contribuisce, con questa terza produzione, a confermare percorso di crescita produttiva. Il brano tratta il tema della riscoperta delle piccole cose come l’amicizia, l’amore e gli affetti.