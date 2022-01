“La Casa dei Libri” su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie per il ciclo “Il Vizio del cinema” andrà in onda il film “La casa dei libri” con Patricia Clarkson, Bill Nighy e Honor Kneafsey

Martedì 25 gennaio in prima serata, alle 21.10, Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) propone “La casa dei libri”, un film diretto da Isabel Coixet e basato sul romanzo “La libreria” di Penelope Fitzgerald.

La pellicola, ambientata nel 1959, racconta la storia di Florence Green, interpretata da Emily Mortimer, una vedova dallo spirito libero, che decide di lasciarsi alle spalle il dolore per la perdita del marito e aprire la prima libreria della sonnolenta cittadina costiera di Hardborough, in Inghilterra. Sfidando la mentalità bigotta della gente, inizia a provocare il risveglio culturale del posto vendendo anche romanzi che generano scandalo.

Nel cast Patricia Clarkson, Bill Nighy e Honor Kneafsey. Il film si è aggiudicato in Spagna ben tre premi Goya come Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura non originale.