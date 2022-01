I Måneskin rinviano il “Loud Kids on tour 22”

Non nascondono l’amarezza i Måneskin dopo il rinvio del tour europeo, “Loud Kids on tour 22”, e il tour italiano nei palazzetti

“Siamo estremamente dispiaciuti”. Non nascondono l’amarezza i Måneskin dopo il rinvio del tour europeo, “Loud Kids on tour 22”, e il tour italiano nei palazzetti. Parlano da sole le facce di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas nel video che i ragazzi pubblicano sui social. Un lungo videomessaggio per scusarsi con quanti avevano già acquistato i biglietti. I possessori dei ticket riceveranno un aggiornamento sulle nuove date entro l’1 marzo.

“Ciao a tutti– si legge nel comunicato rilasciato ieri sera- siamo molto dispiaciuti di comunicarvi che dobbiamo rimandare l’intero tour a causa della situazione Covid. Siamo estremamente dispiaciuti. Abbiamo lavorato a lungo per questo tour e tutto era pronto per partire, ma sfortunatamente negli ultimi giorni abbiamo avuto brutte notizie in merito alle regole delle capienze nei locali. Non possiamo garantire tutti i concerti perché ogni Paese ha le sue regole, e dobbiamo attenerci a questo, ovviamente, perché vogliamo che i nostri concerti si tengano in totale sicurezza per tutti. Siamo davvero molto dispiaciuti e speriamo di avere la possibilità di comunicarvi le nuove date il prima possibile. Grazie per la vostra pazienza e supporto, siamo tutti insieme in questa situazione, dobbiamo solo resistere, ma torneremo, lo giuriamo, e sarà ancora più bello. Grazie ragazzi, vi amiamo!”.

I biglietti acquistati per le date del tour 2022, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), rimangono validi per le nuove date.