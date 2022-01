Divorzi in continuo aumento: sono 48 ogni 100 matrimoni

Oggi in Italia ogni 100 matrimoni vi sono 48 divorzi: il trend è in costante aumento, erano 2,9 su 100 nel 1975 e 20 su 100 nel 2007

Divorzi in costante aumento. Il primo lunedì lavorativo dopo Capodanno è ormai noto in tutto il mondo come il «Divorce Monday», il lunedì del divorzio, giorno che segna il momento in cui la maggior parte delle coppie scoppia, dando inizio ad un consapevole percorso che porta inevitabilmente a separarsi e divorziare.

Certo è che nel corso del tempo si è assistito ad un costante aumento delle separazioni e dei divorzi, che erano inferiori annualmente a 20 mila negli anni 1971-1980 per arrivare a 990.000 donne e 681.000 uomini che risultavano divorziati nel 2018.

Confrontando l’andamento annuale dei matrimoni con quello dei divorzi, si può inoltre asserire che in Italia per ogni 100 matrimoni vi sono circa 48 divorzi. Ma erano appena 2,9 divorzi ogni 100 matrimoni nel 1975 e 20 divorzi ogni 100 matrimoni nel 2007.

Un calo vi è stato poi nel 2019, per ripartire in salita nel 2020 con un trend che si è incrementato con la pandemia e che —secondo quanto prevedono i responsabili del portale Incontri-ExtraConiugali.com— porterà nel 2022 ad ulteriori 100 mila divorzi e 120 mila separazioni.

