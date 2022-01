Crieri ha aperto al Brian & Barry Building a Milano

Crieri presenta il proprio spazio all’interno del Brian & Barry Building a Milano, al secondo piano dell’edificio in via Durini 28

Crieri presenta il proprio spazio all’interno del Brian & Barry Building a Milano, in via Durini 28. Un inedito corner pensato per presentare alla clientela finale le collezioni Crieri e Poesia Gioielli.

Collocato al 2° piano Jewellry and Watches, l’inedito spazio Crieri si sviluppa su 45 mq con una forma angolare e con un concept sviluppato attorno agli elementi iconici dei marchi.

Il cliente è accolto in un contesto elegante e soft, dominato da colori tenui, come il rosa cipria e il grigio chiaro del tappeto che riveste i pavimenti. Le vetrine e tutti gli elementi espositivi sono essenziali, leggeri, di vetro e metallo dorato. I complementi d’arredo suggeriscono un’ispirazione “vintage”.

All’interno del corner presso Brian & Barry Building saranno disponibili tutte le collezioni Crieri con un focus particolare sulla collezione Bogotà, la linea di gioielli creata attorno a preziosi smeraldi colombiani e composta prevalentemente da pezzi unici.