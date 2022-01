Bonus idrico: il Mite segnala un sito ingannevole

Bonus idrico, dal Ministero della Transizione Ecologica arriva un chiarimento sulle fonti ufficiali di informazione: segnalato un sito ingannevole

Il Ministero della transizione ecologica ricorda a tutti gli utenti interessati al bonus idrico che il sito (www.bonusidrico.it), pur contenendo alcune informazioni relative al bonus statale finalizzato al risparmio delle risorse idriche, non è in alcun modo collegato all’iniziativa del ministero della Transizione ecologica né alla piattaforma per accedere al rimborso.

Inoltre, il Mite comunica che la data di pubblicazione della piattaforma per la presentazione delle richieste di rimborso sulle spese del 2021 sarà diffusa prossimamente tramite notizia sul sito ministeriale www.mite.gov.it che resta l’unica fonte ufficiale per tutti gli aggiornamenti sul bonus idrico.