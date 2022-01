Ultimi giorni per lo ZabàBar di Alberto Marchetti ad Aosta

Fino al 31 gennaio 2022 nel centro di Aosta è aperto ZabàBar, il primo temporary di Alberto Marchetti interamente dedicato a Zabà

Cresce il progetto casa Marchetti, nato nel 2017 a Torino come uno spazio per contenere tutta la passione di Alberto Marchetti per le cose semplici e buone. fino al 31 gennaio 2022 nel centro di Aosta è aperto ZABABAR, il primo temporary di Alberto Marchetti interamente dedicato a Zabà, lo zabaione cremoso e profumato, dal colore dorato, che è già diventato un must per tutti gli amanti delle golosità di Alberto.

Tante dolci referenze, tutte rigorosamente da asporto:

Zabà caldo alla spina

Zabardino – la versione più alcolica

Affogato allo Zabà

Zabaudo – Il pandoro abbinato a Zabà

“Per il mio nuovo temporary ho puntato tutto su Zabà. Ho scelto per il mio zabaione i migliori ingredienti – dichiara Alberto Marchetti – come faccio ogni giorno per il mio gelato. Le uova sono fresche, da galline allevate a terra. Lo zucchero è italiano al 100% di Italia Zuccheri. La ricetta è quella di Langa, con il marsala, e la tradizione è torinese, come le mie radici”.

ZABABAR. Via Jean Baptiste de Tillier, 70

www.albertomarchetti.it