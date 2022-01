Subdued ha aperto un negozio a Roma

Sudbued, primo Brand italiano a rivolgersi al target delle 12-18enni con una proposta distintiva, ha aperto il suo store nella Capitale, nella centralissima Via del Corso

Sudbued, il primo Brand italiano a rivolgersi al target delle 12-18enni con una proposta distintiva, ha inaugurato il suo più grande flagship store nella Capitale, nella centralissima Via del Corso, al civico 66. La Boutique – che comprende anche un dehor esterno in cui possono intrattenersi i clienti – si estende su un’ampia metratura di 250 mq al cui interno è esposta tutta la nuova collezione Subdued.

Il Brand fa capo al Gruppo Osit, fondato nel 1995 da Enrico Maria Sconciaforni (Presidente) e Alessandro Orsini (Amministratore Delegato) ed è leader sul mercato italiano nel campo dell’abbigliamento per le giovanissime proprio con il marchio Subdued.

Con una previsione di fatturato pari a 90 milioni di euro nel 2021 (su cui l’estero pesa per il 48% e l’Italia il 52%) e vendite online che rappresentano il 12% del fatturato, il Gruppo Osit opera in Italia e in Europa con un network retail di oltre 100 negozi.