“Seven Sisters” in prima serata su Rai 4: la trama

La distopia di “Seven Sisters” in onda stasera in prima serata su Rai 4: la trama del film con Noomi Rapace, Willem Dafoe e Glen Close

La fantascienza, con la sua capacità di far riflettere con storie avvincenti, sarà protagonista della prima serata di lunedì 24 gennaio su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre con il film “Seven Sisters”, in onda alle 21.10.

La pellicola, diretta dal talento norvegese Tommy Wirkola già autore dei cult “Dead Snow” e “Hansel & Gretel: cacciatori di streghe”, è ambientata in un futuro distopico in cui la Terra è afflitta dalla sovrappopolazione e il Governo ha imposto la regola del figlio unico. Quando nascono ben sette gemelle omozigote, il loro tutore è costretto a tenerle nascoste e, dando a ognuna di loro il nome di un giorno della settimana, simulare l’esistenza di una sola bambina. Superata la soglia dei 30 anni, Lunedì scompare scardinando l’ordine in cui la famiglia vive da anni e gettando nel panico le sue sorelle che dovranno esporsi per cercarla. Nel cast Noomi Rapace in ben sette ruoli, affiancata da Willem Dafoe e Glen Close.