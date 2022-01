Rinviato il concerto di LP al Fabrique di Milano

La cantautrice newyorchese LP ha rinviato all’8 settembre il concerto al Fabrique di Milano. Restano confermate le date estive di Torino, Firenze, Marostica, Chieti e Roma

La cantautrice Newyorchese LP ha annunciato il rinvio della parte indoor del suo prossimo tour europeo a seguito delle difficoltà poste dall’avanzare della crisi pandemica in molti paesi coinvolti nel tour.

Viene dunque rinviato anche il concerto previsto a Milano per l’11 Marzo che verrà recuperato il prossimo 8 Settembre, sempre al Fabrique di Milano. I biglietti già in possesso degli spettatori per la data di Marzo rimarranno validi per quella di Settembre.

I biglietti ancora disponibili per il concerto dell’8 Settembre sono già in vendita su dalessandroegalli.com

Rimangono invece confermati i 5 concerti che LP terrà a Luglio nel nostro paese per i quali prosegue la vendita dei biglietti su dalessandroegalli.com.

17 luglio Stupinigi Sonic Park Nichelino Torino

18 luglio MusArt Festival Piazza della SS. Annunziata Firenze

19 luglio Piazza Castello Marostica

21 luglio Anfiteatro della Civitella Chieti

22 luglio Cavea Auditorium Parco della Musica Roma