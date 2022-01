Rfi si aggiudica la gara per una nave sullo Stretto di Messina

Una nuova nave traghetto per i collegamenti sullo Stretto di Messina alimentata da un sistema Dual Fuel (Gas/Diesel) per la riduzione di emissioni inquinanti. Rete Ferroviaria Italiana ha infatti aggiudicato la gara per la progettazione e la realizzazione di una motonave tipo RO-RO – monodirezionale ibrida – ai cantieri navali spagnoli Hijos de J. Barreras, dalla tradizione ultracentenaria di progettazione e costruzione di navi, per un’imbarcazione dotata anche di un sistema elettrico che consentirà emissioni zero nei porti di ormeggio, grazie ai pannelli solari ubicati su una superficie di 400 metri m 2 .

La nave sarà adibita a trasporto passeggeri, carrozze e carri ferroviari, merci pericolose e ferro-cisterne nello Stretto di Messina, e di carri ferroviari per il collegamento Sicilia-Sardegna. Lunga 150 metri, larga 19,5 metri e con una portata di 2.500 tonnellate, viaggerà a una velocità di 18 nodi, con caratteristiche tecnologiche, funzionali e prestazionali altamente avanzate.