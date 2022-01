Per Bergamo la nuova tramvia T2 della Valle Brembana

Un tracciato di 11,5 km che si sviluppa quasi per intero (95%) lungo un percorso preferenziale e in sede protetta tra Bergamo e Villa d’Almè. È la nuova tramvia T2 della Valle Brembana, il cui contratto per la progettazione e la direzione dei lavori è stato sottoscritto nei giorni scorsi da Italferr, la società d’ingegneria del Gruppo FS nonché capogruppo del Raggruppamento aggiudicatario.

Si tratta di un’opera strategica a servizio della mobilità pubblica, che intende garantire e salvaguardare anche la compatibilità ambientale e architettonica con il contesto interferito. Sono 17 le fermate previste e comprensive dei due capolinea, e fino a quella di San Fermo la linea sarà in comune con la già esistente T1 che conduce da piazzale Marconi ad Albino, con stime di traffico che prevedono oltre quattro milioni di passeggeri l’anno una volta a regime. La nuova linea si sviluppa sul sedime della ex Ferrovia della Valle Brembana dismessa nel 1966, attraversa cinque Comuni e interessa una popolazione di oltre 240mila abitanti. Lungo questa sarà realizzato un nuovo deposito per il ricovero, lavaggio e pulizia di massimo 10 tram, mentre il servizio verrà garantito da 11 nuovi tram lunghi 32 metri che si integrano ai 14 della T1, utilizzabili su entrambe le linee.